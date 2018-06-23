Aşırı terleme zor durumda bırakıyor!

Terlemenin vücut sıcaklığı için gerekli bir olay olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, “Terleme insan vücut ısısını sabit tutmaya yarayan fizyolojik bir olay olup bir nevi vücudun soğutma sistemidir. Yani dışarıdaki hava ne kadar değişirse değişsin vücut sıcaklığımızın stabil kalmasını sağlayan, vücudun sıcaklığa karşı gösterdiği reaksiyondur” diyor.



VÜCUDUMUZDA 2-3 MİLYON TER BEZİ VAR



Terlemenin, vücut için de iki önemli görevi bulunduğunu aktaran İç Hastalıkları Uzmanı, bu görevlerin; cildi nemlendirip, vücut ısısını sabitlemek ve vücudun boşaltım sistemine katkı sağlamak olduğunu aktarıyor.



İnsanın ne kadar terlediğinin ise daha çok sahip olduğu ter bezi sayısıyla ilgili olduğunu söyleyen Navdar, “Bir insan 2 ila 4 milyon arasında değişen sayıda ter beziyle doğar. Tüm bu ter bezleri ergenlik döneminde tamamen aktif duruma geçer. Her ne kadar kadınlarda daha fazla ter bezi olsa da erkeklerde bulunan ter bezleri daha çok aktiftir” diyerek normal terlemenin sebeplerini şöyle anlatıyor:



TERLEMENİN NORMAL NEDENLERİ

· Sıcak hava,

· Aşırı nem,

· Kalın ya da yanlış giyinmek,

· Sentetik kıyafetler tercih etmek,

· Spor yapmak,

· Fiziksel anlamda yorulmak,

· Sigara içmek,

· Alkol almak,

· Acılı- baharatlı yiyecekler tüketmek,

· Kahve, çay gibi sıcak içecekler tüketmek,

· Stres, heyecan.



AŞIRI TERLEMENİN NEDENLERİ



Aşırı terlemenin asıl nedeninin ise hiperhidroz olduğunu söyleyen Uzman, ancak aşırı terlemenin de farklı nedenleri bulunduğunu belirtiyor:



“Birincil tip hiperhidrozda özellikle genetik etkenler ön plandadır. Sebebi ise ter bezlerinin normale oranla 4-5 kat fazla çalışmasıdır. İkincil tip hiperhidrozda ise aşırı terleme başka hastalıklara işaret eder. Bu hastalıklar;

· Alkol ya da uyuşturucu madde yoksunluğu,

· Akciğer hastalıkları,

· Diyabet,

· Düşük kan şekeri,

· Troid bezinin fazla çalışması,

· Menopoz,

· Bazı kanser türleri,

· Kalp hastalıkları,

· Ateş ve enfeksiyonlar, tüberkülozdur.”



AŞIRI TERLEME NE ZAMAN GERÇEK BİR TEHLİKEYE DÖNÜŞÜR?



Kişide terlemeyle birlikte aşağıdaki belirtiler gözlemleniyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Bu belirtiler;

· Yüksek ateş,

· Göğüste ağrı,

· Nabızdaki artış,

· Nefes darlığı,

· Ani kilo kayıpları.

AŞIRI TERLEMEDEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?



Sempatik sinir bütünlüğünün belli seviyelerde bozulması nedeniyle vücut bölgelerinde oluşan aşırı terlemenin, normal terleme düzeyine indirilmesinin ancak cerrahi tedavi yöntemleriyle mümkün olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Ayşegül Navdar, “Bu cerrahi uygulama deneyimli bir göğüs cerrahisi uzmanı tarafından genel anestezi uygulanarak yapılır. Bunun dışında geçici önlemlerle de aşırı terleme az da olsa kontrol altına alınabilir. Bu önlemler; deodorant kullanma, sistemik antikolinerjik ilaçlar, iyontoforez ve botoks uygulaması şeklinde özetlenebilir. Botoks uygulamasında koltuk altı, avuç içi veya ayak tabanına oldukça küçük iğnelerle müdahale edilir. Bu sayede ter bezlerinde sinir iletisini etkili bir şekilde bloke ederek etkisini gösterir” bilgisini veriyor.