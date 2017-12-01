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Avakado yiyen yaşlanmıyor!

Tropikal bir meyve olan avakadonun birçok yararı bulunuyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise yaşlanmayı geciktirmesi.

01 Aralık 2017 Cuma 18:10
Avakado yiyen yaşlanmıyor!
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Enerji değeri yüksek bir meyve olan Avokado yağ ve protein açısından da oldukça zengindir. Avakado ayrıca bol miktarda A ve E vitamininin yanında B grubu vitaminleri ve potasyum gibi mineralleri içinde barındıran besleyici bir besindir. Daha çok Meksika ve Orta Amerika’ da yetişen diğer adıyla “timsah armudu” olarak bilinen bu mucize meyvenin faydaları nelerdir?

Avakado taze olarak tüketilir, ayrıca yemeklerde ve salatalarda kullanılır. Çok besleyicidir. Tropik iklime sahip bölgeler yanında, subtropikal iklime, don fazla olmaması kaydıyla Akdeniz iklimine sahip çeşitli bölgelerde de yetiştirilir. Türkiye‘nin Akdeniz Bölgesi‘nde Antalya'dan İskenderun'a kadar olan kuşakta, ayrıca Rize gibi donun az olduğu Doğu Karadeniz Bölümü'ndeki illerde yetiştirilir.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Vücut dokularının ve cildin yenilenmesine yardımcı olur. Yaraların iyileşmesine katkıda bulunur. İyi bir hücre koruyucu ve antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere karşı koruyucudur. Kalp ve damar sağlığı açısından da yararlıdır.

Avokado, vücutta toksik maddeleri etkisiz hale getirerek, yaşlılığa yol açan zararlı maddeleri yok eder. Dolayısıyla yaşlanma sürecini yavaşlatarak hastalıkları önlemede önemli rol oynar.

İçeriğinde bulunan protein, mineral ve vitaminler küçük çocukların ve hamile bayanların dengeli ve sağlıklı beslenmelerinde çok gerekli olan maddelerdir. Avokado, vücudun karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında düzenleyici olarak görev yapar.

KOLESTROL SEVİYESİNİ DENGELER

Düzenli ve gereken ölçülerde avokado tüketimi kolestrol seviyesini dengede tutar. İçeriğinde bulunan %30 oranında ihtiva eden doymamış yağ miktarı ile vücuttaki kolestrolün artmasını önler. Kandaki kötü kolesterolün düşmesini sağlar.

SAÇLAR İÇİN AVAKADO YAĞI

Avokadonun yaprağından yağına kadar her zerresi dozunda kullanıldığı müddetçe oldukça faydalıdır. Avakadonun yağı saç derisini besler, saçlardaki kuruluğu önler ve saçın sağlıklı ve hızlı büyümesini sağlar.

AŞIRI TÜKETİM ASTIMI TETİKLEYEBİLİR

Kanı inceltme özelliği, aşırı tüketimde astımı tetikleyici nedenlerden dolayı günde 1 tane tüketilen avokadonun ciltten, saça ve hatta sağlık problemlerine kadar iyileştirici rolü bulunur.

AVAKADO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

-Mineral ve vitamin kaynağıdır.
-A,E ve C vitamini açısından oldukça zengin bir kaynaktır.
-Antioksidan özelliği vardır.
-Kalp-damar sağlığını korur.
-Yaşlanma etkilerini öner.
-Dünyanın en doğal besin kaynakları arasında yer almaktadır.
-Yüksek besin değeri nedeniyle kilo kontrolünü sağlar.
-İçerdiği lutein ve zeaksantin sayesinde göz sağlığı için çok etkilidr.
-Yine içindeki folat nedeniyle bebek gelişimi için tüketilmesi tavsiye edilir.
-Depresyon riskini en aza indirir.
-Sindirim ve tansiyonu düzenler.

AVAKADO SALATASI TARİFİ

Avokado harika bir salatanın içinde yenebilir. Eğer salatalarına değişik bir tat katmak istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz.

Avokado salatası için malzemeler
* 2-3 avokado
*Limon
*Kırmızı biber
*Salatalık
*Maydonoz
*Yeşil soğan
*Arpacık soğan
*Sarımsak
*Domates
dereotu
*Tuz
*Zeytinyağı

Avokado salatası yapımı
Tüm malzemeleri geniş bir kabın içinde dilerseniz küp küp dilerseniz ince ince doğrayın. En son limon tuz ve yağ başka bir kabın  içinde karıştırılarak üzerine dökülür.
Afiyet olsun.

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