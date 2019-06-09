Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!

'Barbie'ye benzemek için son 1 yılda 15 ameliyat oldu

09 Haziran 2019 Pazar 15:46
'Barbie'ye benzemek için son 1 yılda 15 ameliyat oldu
banner44

Bulgaristan’da bir üniversite öğrencisi olan Andrea Ivanova, Barbie’ye benzemek için son bir yıl içinde tam 15 kez bıçak altına yattı.

Bulgar medyasının aktardığına göre genç kadın, çocukluğunda hep çok sevdiği oyuncağa benzemek istediğini söyledi.

Başkent Sofya’da yaşayan 21 yaşındaki Ivanova, dudaklarını dolgunlaştırmak için son bir yıl içinde 15 kez uzmanlara başvurdu. Genç kadın, şimdi dudaklarının hep istediği gibi göründüğünü söyledi.

banner41
Ivanova, “Kaç kez ameliyat olduğumu saymadım, belki daha fazlaydı. En az ayda bir ameliyat oldum. Tam da resimdeki gibi dudaklar istiyordum” dedi.

Göğüslerini büyüten Ivanova, Barbie’ye daha fazla benzemek için saçlarını da renklendirdi. Genç kadın her gün makyaj ve sahte kirpikler yaptığını anlattı.

Bulgar medya, sosyal medya takipçilerinin Ivanova’nın fotoğraflarına olumsuz yorumlar bıraktığını bildirdi. Takipçilerin sözlerine göre genç kadın, Barbie’den çok Loch Ness Canavarı veya çizgi film kahramanı Daffy Duck’a benziyor.

Yorumları dikkate almadığını söyleyen Ivanova, “Görünüşüm kişisel tercihim” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Andrea IvanovaBarbieBulgaristanAmeliyatHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yayalar için akıllı telefon yolu yaptılar!
Yayalar için akıllı telefon yolu yaptılar!
Everest Dağı'ndan 11 ton çöp toplandı
Everest Dağı'ndan 11 ton çöp toplandı
Topuklu ayakkabı isyanı
Topuklu ayakkabı isyanı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim