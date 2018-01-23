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Batıl evlilik inançları
Batıl evlilik inançları

Batıl evlilik inançları

23 Ocak 2018 Salı 17:18
Batıl evlilik inançları
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Evliliğe hazırlanan pek çok insan bazı batıl inançları yerine getirir. İnanırız ya da inanmayız ama bu inançları yapmaktan da geri kalmayız. Türkiye’de ve dünya da yerine getirilen batıl inançlardan bazıları şunlardır;  

* Nikah kıyılırken gelinin damadın ayağına basması herkes tarafından bilinen en yaygın batıl inançlardan biridir. Bu ritüel sadece ülkemizde değil pek çok ülkede de yaygınlığı sürdürmektedir.

* Yeni evlenen çifte pirinç atarak evlerinin bereketli olduğuna inanırlar.

* Sadece bizim ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde popüler batıl inançlardan bir tanesi de gelin ayakkabısının altına yazılan arkadaş isimleri. Bu isimlerden ilk önce hangisi silinirse o isimlerin sıra ile evleneceğine inanırlar.

* Ev sahibinin kendisinin düğün gününün akşamüstünde hapşırmasının şans getirdiğine inanılıyor.

* Eski zamanlarda mayıs aylarında evlenilmezdi. Çünkü eskiden Romalılar arasında kutsal olarak sayılan mayıs ayında çiftler düğün günü olarak seçmemeye özen gösterirdi.

* Gelinin ya da damadın doğum günlerinde evlenmesinin şanssızlık getirdiğine inanılır.

* İlkel kavimlerde ölüm cezasına çarptırılan kişiyle evlenmek isteyen kız, onun bağışlanmasını sağlıyormuş.

* İki kız kardeşin, iki erkek kardeş ile evlenmesinin şansızlık getirildiğini düşünen toplumlar var. Bunun sebebinin ise, tek bereket olduğu ve buna iki çiftin birden sahip olamayacağına dair batıl inançtır.

* Tayvan’da bir kadının ikiden fazla kez nedime olmasının ona kötü şans getireceği söylenir.

* Meksika’da gelin düğün gününde inci takarsa, evliliği boyunca ağlayacağına inanılır çünkü inciler gözyaşlarını simgeler.

* Bizim ülkemizde olduğu gibi Brezilya, Meksika Kolombiya ve daha pek çok ülkede damadın gelini düğünden önce görmesinin geline kötü şans getireceğine inanılıyor.

* Türkiye’nin bazı kesimlerinde ve Bulgar Dağı Yörüklerinde var olan bir batıl inanç ise, evlenecek olan erkek kız evine geldiğinde, kızın kardeşleri tarafından evlilik barış içinde ve uğurlu olsun dövülürmüş.
 

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