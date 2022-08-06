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Beyazlamaya başladıysa, hemen doktora koşun!

Saçınızın beklenmeyen şekilde beyazlamaya başlaması önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir. Saçınızdaki değişiklik beslenme rutininizde çok fazla yağlı yemek olduğu anlamına gelebilir. Yüksek kolesterol, tedavi edilmediği takdirde zarar verici ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden rahatsızlıklara neden olabilen yaygın bir hastalıktır.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 18:20
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Beyazlamaya başladıysa, hemen doktora koşun!
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Herkesin vücudunun her hücresinde bulunan sarımsı beyaz balmumu benzeri bir lipid (yağ) olan kolesterol vardır. Kolesterol, hücrelerinizin ve organlarınızın düzgün çalışmasını sağlar. Ayrıca hormon, vitamin ve sindirim sıvısı üretiminde önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, çok fazla olması endişe verici sağlık sorunlarına neden olabilir.

YÜKSEK KOLESTEROL NEDEN OLUR?

Genellikle diyette doymuş yağ ile ilişkilendirilen yüksek kolesterol, arterlerde plak oluşumuna katkıda bulunan yağ birikintilerinin varlığı ile karakterize edilir. Yüksek kolesterol nadiren bariz semptomlarla ortaya çıkabilir. Bu nedenle hafif semptomlara karşı tetikte olmak iyidir. Saçınızdaki bir değişiklik, sağlıksız bir diyetin neden olduğu yüksek kolesterol sinyali verebilir.

SAÇTAKİ YÜKSEK KOLESTEROL BELİRTİSİ

John Hopkins Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı yaptıkları çalışmada yüksek kolesterolün saçlar üzerindeki yıkıcı etkilerini buldu.

Nature dergisi Scientific Reports'ta yayınlanan çalışmada, yüksek kolesterolün hem saç dökülmesine hem de saç beyazlamasına neden olabileceği öne sürüldü.

Yağ oranı yüksek beslenme rutini olanların beklenmedik şekilde saçları dökülmeye ve beyazlamaya başladı.

YÜKSEK KOLESTEROLÜN TEHLİKELERİ

  • Göğüste, kollarda veya omuzda ağrı veya rahatsızlık
  • Baş dönmesi, sersemlik, halsizlik, mide bulantısı veya soğuk terleme
  • Nefes darlığı.

YÜKSEK KOLESTEROLÜN NEDENLERİ

  • Aşırı içki
  • Sigara içmek
  • Hareketsizlik
  • Yetersiz uyku
  • Çok fazla stres
  • Doymuş yağ oranı yüksek beslenme
  • Trans yağ oranı yüksek beslenme

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