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Bilim insanları sonunda açıkladı: Bu resme bakanın yaşı belli oluyor

Flinders Üniversitesi ve Güney Avustralya Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, ‘Eşim ve Kayınvalidem’ görselinde görüntülenen genç ve yaşlı kadını algılama şeklinin insanların yaşıyla ilgili olduğu sonucuna vardı.

23 Eylül 2018 Pazar 09:11
Bilim insanları sonunda açıkladı: Bu resme bakanın yaşı belli oluyor

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, yüz algısına dayanan görselin kimilerine göre genç bir kadını, kimilerine göreyse sola bakan büyük burunlu yaşlı kadını ifade ettiğini ortaya koydu.

William Ely Hill bu çizimi yapmıştı.

William Ely Hill bu çizimi 1915’te yapmıştı.

393'ü Amerikalı olmak üzere toplam 22 ülkeden yaşı 18 ile 68 arasında değişen 666 kişinin katıldığı araştırma süresince 30 yaşın altında olan kişilerin tabloda daha çok genç kadını fark ettikleri, 30 yaş üzerindeki grubunsa ağırlıklı olarak yaşlı kadını algıladıkları anlaşıldı.

‘Eşim ve Kayınvalidem' görseli ilk kez 1888'de Almanya'da yayımlanan bir kartpostalda yer almıştı. 1915'te İngiliz karikatür ustası William Ely Hill, görseli kendi yorumuyla sunmuştu. 1930'daysa ABD'li psikolog Edwin Boring, çalışmayı yayınladığı bir makalede kullandıktan sonra görsel, okul kitaplarında en iyi optik illüzyon örneklerinden biri olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştı.

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