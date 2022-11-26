Bu davranışlar boşanma sinyalleri veriyor!

Hemen hemen her insan ilişkisinde karşı tarafı olumsuz yönde etkileyecek ve ilişkiyi zedeleyecek davranışlar gerçekleştirilebiliyor. Bu davranışlar, taraflardan birisi tarafından zararsız gibi görünürken diğer taraf için geri dönüşü olmayan hasarlar bırakıyor. Kaliforniyalı ilişki uzmanı evliliklerde sıkla yapılan 4 boşan sinyali veren davranışı açıkladı.

Uzmanlar, bu dört temel davranışın belirli bir sıklıkla ve devamlı olarak yapıldığı taktirde evliliğin ölebileceği görüşünde. Ayrıca bu davranışların bıraktığı hasarların toparlanması da sanıldığı kadar kolay değil.

EVLİLİĞİ BOŞANMAYA GÖTÜREN 4 DAVRANIŞ

Dr Kathy Nickerson'a göre sürekli eleştiri, küçümseme-hor görme, savunma ve duvar örme davranışlar ilişkiyi ciddi manada zedeliyor. Dr. Nickerson, bu davranışlardan bazılarının ilk başta zararsız görünse de geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabileceği görüşünde.

Bu dört davranışı bulmak için yapılan araştırmaya Seattle Love Lab'deki Gottman Enstitüsü'nden Dr John Gottman imza atmış. Gottman, bu davranışların bir kısmının veya tamamının yeterli sıklıkta yaşanması durumunda, evliliğin kalbi sayılabilecek bağın ve arkadaşlığın ölebileceğini buldu. Ve bu bağ kopunca yeniden toparlamak oldukça zor.

Dr. Nickerson ise araştırmadan çıkan bu 4 davranışı şöyle yorumluyor:

1-Sürekli eleştiri

Nickerson, "Eleştiri, partnerinizin düşünceleri, duyguları, karakteri, görünümü ve davranışları hakkında çok sert kararlar verdiğinizde ortaya çıkar. Eleştiriye bir örnek: "Oh, yani bugün yine kanepede mi oturacaksın, ha? Sen çok tembel bir insansın, asla yardım etmek için hiçbir şey yapmıyorsun" diyor.

Nickerson, sürekli eleştirinin, yargı ve kabul görmeme duygusu taşıdığı için ilişkiyi zedelediğini söylüyor: "Eşiniz tarafından kabul edildiğinizi ve sevildiğinizi hissetmiyorsanız, onunla paylaşmak konusunda kendinizi rahat hissetmezsiniz ve duygusal bağınız hızla bozulur"

2-Hor görme, küçümseme

Nickerson'a göre hor görme bir ilişki için zehir gibi ve şöyle diyor: "Eşimizin değersiz, iğrenç olduğunu sözlerimizle veya yüz ifadelerimizle ilettiğimizde küçümsemeyle hareket ediyoruz" diyor.

Örnek olarak şu cümleleri veriyor: "Bu kadar iğrenç bir insanla evlendiğime inanamıyorum. Gerçekten kendini bırakmışsın. Sana bakmak beni iğrendiriyor."

Nickerson, Dr. Gottman'ın hor görmenin bir evliliğin ilk 6 yılında boşanma için önemli faktörlerden biri olduğunu bulduğunu söylüyor ve şöyle konuşuyor: "Size sürekli ne kadar kusurlu, hatalı olduğunuzu söyleyen birinden hoşlanmak veya güvende hissetmek zor"

3-Duvar örme

Nickerson'a göre bir diğer faktör duvar örme. Bu durum eşiniz konuşurken ondan uzaklaşıp kalkıp odadan çıkmaya kadar gidebilir. Bir ilişki için duvar örmek çok ölümcül. Çünkü aslında partnerimizin bizi dinlediğini; duygularımızı önemsediğini hissetmemiz gerekiyor. Eşimiz bizden uzaklaşırsa, duyulduğumuzu hissetmiyoruz. Anlaşıldığımızı hissetmiyoruz, onaylandığımızı hissetmiyoruz ve kendimizi hiç sevilmemiş biri olarak hissediyoruz" diyor.

4-Savunma

Boşanma işareti olabilecek davranışlardan biri savunma. Dr. Kathy, bunu bir kişinin sorumluluk almak yerine partneriyle konuşmada kendini sürekli savunmaya aldığı zamanlar olarak yorumluyor:

"Örneğin eşiniz yaptığınız bir şey yüzünden neden incindiğini anlatırken siz hemen hızlıca bunun neden yapıldığına dair açıklamalara başlıyorsanız muhtemelen savunmaya yapıyorsunuz demektir. Sürekli savunma bir ilişkin için sorunludur. Çünkü, her iki partner de kendilerini 'güvenli' hissetmek için diğerini etkileyebileceğini hissetmelidir. Bunu yapmamak (Eşinize duygularınızı anlatırken, anlamak ve etkilenmek yerine sürekli savunmaya geçmesi) yapmak eşinizle bağın daha zayıf olmasına yol açar.

ÇEKİŞME KİMSEYE YARAMAZ

Daily Mail'e konuşan Dr. Kathy, ilişkilerde çiftlerin kendi davranışlarına dikkat etmesi ve bazen değişiklik yapması gerektiğini söylüyor. Bu durumda partnerinizden de davranışlarını değiştirmesini istemelisiniz.

Kathy, sürekli çekişmenin ilişkide hiçbir taraf için iyi olmadığını söylüyor.

Dr. Kathy, "Bir ilişkide ne istediğini söylemenin hayranıyım. Bu ima etmekten ya da partnerinizin anlamasını beklemekten daha verimli ve daha hızlı. Eşinize sadece onu sevdiğinizi söylemeniz yeterli değildir. Ona nasıl davrandığınız önemlidir. Her gün çamaşır suyu dökülen bir bitki hayatta kalabilir mi? O halde birbirinizi incittiğinizi, bundan memnun olmadığınızı söyleyebilirsiniz.