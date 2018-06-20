Bu meslek grubunda olanlar aldatıyor!

Çöpçatanlık sitesi Victoria Milan'ın 5 bin 658 aldatan kadınla yaptığı bir araştırma ‘en riskli' meslek gruplarını ortaya koydu. Buna göre; bankacılar ve borsacılar, aldatma oranı en yüksek meslek grubu.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; finans sektörü çalışanlarını ise pilotlar, uçuş görevlileri, doktorlar ve hemşireler takip ediyor.

Araştırmaya katılan kadınların (yüzde 65) üçte ikisi, iş yerinde aldattığını söylüyor. Bunların yüzde 85’i ise iş arkadaşıyla beraberliği tavsiye etmiyor.

Araştırma, iş arkadaşıyla birliktelik yaşamanın, işi daha heyecan verici, eğlenceli ve kolay kıldığını ortaya koydu.

Aldatanlar, iş yerlerinin biriyle bağlantı kurmanın en kolay yerler olduğunu söylüyor.

Tabii bu işin bir de olumsuz yanı var. O da hemen hemen kadınların yüzde 70’ine göre şu: İlişkinin kötü bir şekilde sona ermesi ve sizin bir dönem sevgili olduğunuz kişiyle aynı yerde çalışmak zorunda kalmanız…

Victoria Milan’ın kurucusu Sigurd Vedal, araştırmanın, insanların kariyer yapmak yerine daha iyi zaman geçirmek ve hayatın tadını çıkarmakla ilgilendiklerini gösterdiğini söyledi.