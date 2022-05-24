Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları 134 bin Euro dolandırdı
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Çamaşırlarınızı yanlış yıkıyorsunuz!

Sağlığımız ve hijyenimizin korunması için giydiğimiz kıyafetlerin temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Çamaşırları yıkıyoruz ancak yanlış yıkama yapmak ve yıkama düzenini oluşturmamak beden sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Çamaşırlarınızı doğru şekilde yıkadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama bu konuda yanılıyor olabilirsiniz.

24 Mayıs 2022 Salı 11:22
185 Okunma
Çamaşırlarınızı yanlış yıkıyorsunuz!

Çamaşırların doğru şekilde yıkanması hem sağlık hem de kıyafetlerin uzun ömürlü olması için önem taşıyor. Yanlış yıkanan çamaşırlarda hijyen tam olarak sağlanmıyor veya kıyafetleriniz çok daha çabuk yıpranıyor olabilir. Uzmanlar çamaşırların yıkanma süresi hakkında bilgi verdi. Bu bilgiler doğrultusunda her çamaşırı giyme süresi farklılık gösteriyor.

SÜTYEN YIKAMAK

Annie Gonzalez, "Giysilerimizi yeterince sık yıkamamak, oldukça olumsuz cilt koşullarına neden olabilir.” dedi. Kirli sutyeninizin ömrünü bir gün daha uzatabileceğinizi düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Sağlık için sutyenler her üç ila dört yıkamada bir yıkanmalıdır.

İÇ ÇAMAŞIR YIKAMAK

Bedenimizle direkt temas halinde olan atletler iki kez kullanıldıktan sonra yıkanmalıdır. İç çamaşırlarının yıkanması ise en önemli noktadır. İç çamaşırları hijyenin sağlanması için bir kez giyildikten sonra yıkanmalıdır.

PİJAMALARI YIKAMAK

Pijamalarınızı yıkamak geceleri ne kadar terlediğinize bağlıdır. Pijama yıkama süresi maksimum dört kullanıma kadar uzatılabilmektedir.

TİŞÖRTLERİ YIKAMAK

Tişört kullanımı da pijamalar gibi ter seviyenize göre değişmektedir. Eğer tişörtünüzde leke veya ter yoksa dört kez kullanıp öyle yıkayabilirsiniz.

ELBİSE VE PANTOLON YIKAMAK

Elbise ve pantolonların fazla kirlenmediğini düşünerek yıkama süresini uzatıyor olabilirsiniz. Ancak elbise ve pantolonlar da en fazla üç kez giyilip yıkanmalıdır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarılın! Öyle faydaları var ki...
Sarılın! Öyle faydaları var ki...
Günlük burç yorumları
Günlük burç yorumları
Tanga gelinliği tanıttı!
Tanga gelinliği tanıttı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim