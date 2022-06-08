Canan Karatay: Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır

Prof. Dr. Canan Karatay, yakın zamanda verdiği bir röportajla ülkemizde gençler arasında kısırlık sorunu olduğunu dile getirdi. Kadın ve erkeklerde haşimato hastalığının çok yaygın olduğunu file getiren Canan Karatay, bu sorunların koronavirüsten daha büyük problemler olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Canan Karatay, Tvnet'ten Asuman Uğur'un sorularını yanıtladı. Dünya nüfusunun ve Türkiye'nin yaşlanmasına ilişkin konuşan Prof. Dr. Canan Karatay şu ifadeleri kullandı:

"GENÇ NÜFUS HEPSİ HASTA"

"Yurt dışında en büyük kaygı, çocukların bizden daha kısa ömürlü olması. Bu Türkiye'ye yansıtılmıyor. Türkiye yaşlanıyor? Neresi yaşlanıyor Türkiye'nin yüzde 30'u 40'ı genç nüfus ve genç nüfus hepsi hasta. Kim yaşlanıyor? Hiç kaygılanmayın."

"ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ HEPSİ KISIR"

"Bugün 20-30 yaşında çocuklar geliyor 3 kalem 4 kalem ilaç kullanıyorlar. Bana gelen hastalardan biliyorum. Herkes hasta. Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır."

"ESAS BUNLAR İNSANI ÖLDÜRÜYOR"

"Hanımlarımız, erkeklerimiz hepsi haşimato. Bu memlekette haşimato pandemisi var. Bu memlekette obezite pandemisi var.

Bu memlekette diyabet kanser pandemisi var. Hiç konuşulmuyor. Esas bunlar insanları öldürüyor. İnsanların ölümünün sebebi bunlar. Şeker ve obezite."