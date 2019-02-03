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Canan Karatay: Koskoca Fenerbahçe futbolcularına her gün bir kuzu yediremez mi?

03 Şubat 2019 Pazar 14:49
Canan Karatay: Koskoca Fenerbahçe futbolcularına her gün bir kuzu yediremez mi?

Fenerbahçe'ye her gün bir kuzu önerisinde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Futbolcuları karbonhidratla beslemeyin. Karbonhidratla beslenen futbolcunun enerjisi ilk yarıda biter. Koskoca Fenerbahçe futbolcularına her gün bir kuzu yediremez mi?" diye sordu.

Prof. Dr. Canan Karatay'dan Fenerbahçe'ye her gün bir kuzu önerisi geldi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a seslendi.

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Sporda beslenmenin çok önemli olduğunu söyleyen Karatay, "Ersun Yanal Bey'e de söyledim. Futbolcuları makarnayla beslemesinler. Karbonhidratla sporcu beslenmez. Çocuklar iyi oynuyorlar, gençler, hırslılar ama maçtan önce karbonhdratla beslendikleri için karbonhidratın verdiği enerji 45 dakka gidiyor. İkinci yarıda enerji kalmıyor. Birinci yarıda Volkan rahat, enerjisini sarf etmemiş oluyor" diye konuştu.

Habertürk'ün aktardığına göre Karatay, "Ben Ersun Yanal'a dedim ki; 'Her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini. Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına… Bulgur yiyebilirler ama yağıyla beraber kuzu da yesinler. Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli" dedi ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

"75 yaşıma geldim, verem oldum. Hala küme düşeceğiz diye uğraşıyoruz."

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CananKaratayFenerbahçeKuzuGündemKıbrıs
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