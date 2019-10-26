Çıplak bir şekilde oraya gitti! Yoga eğitmeninin korkunç sonu...

Bir İngiliz yoga öğretmeni, güneşin doğuşunu izlemek için dağın tepesinde çıplak bir şekilde doğa yürüyüşü yaptıktan sonra, bugün duyulan bir soruşturmada trajik bir şekilde öldü.

23 yaşındaki Catherine Shaw, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da tek başına doğa yürüyüşü yapıyordu. Genç kadın güneşin doğuşunu izlemek için çıplak bir şekilde dağ yamacına doğru yol aldı.

23 yaşındaki Shaw trajik bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz genç kızın cesedi bulunmadan 4 ila 6 gün önce öldüğü düşünülüyor.

Ölümü yakınları ve sosyal medya takipçilerini yasa boğdu. Mahkemede okunan aile açıklamasında, Shaw için "dünyanın her yerinde arkadaş edinebilen, cana yakın, kibar ve maceracı biriydi" dendi.

Ölümü sonrası yapılan incelemede genç kızın "çoklu yaralanmalardan" öldüğü sonucuna varıldı. Yargıç, ölümün 'kazara' olduğu sonucuna vardı. Shaw'ın açlıktan dolayı fiziksel olarak güçsüzlük çekip düşmüş olabileceği de belirtildi.