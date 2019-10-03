Disneyland'in ilk müşterisi, 64 yıldır aynı ücretsiz bileti kullanıyor

22 yaşında Disneyland'in açılış günü gece saat 2’de sıraya giren MacPherson, eğlence parkına girişini televizyondan izledikten sonra motosikletiyle 16 kilometre yol giderek sıranın en başına geçmeyi başarmış.

MacPherson’un biletine ne olduğu bilinmese de yanında gelen kartın bir kopyası hala adamda duruyor.

Bu bilet, saatlerce sıra beklemenin ödülü olarak alınan, Disney tarihinde sıradan vatandaşlara satılan ilk bilet olma özelliğine sahip.

Webtekno'nun aktardığına göre Disneyland'in ilk müşterisi, her yıl geri gelmeyi sürdürüyor.

Bugün 86 yaşında olan adam, o gün arkasında gördüğü 6 bin kişilik sırayı hiç unutamadığını da söylüyor. İskoç Disney hayranı, Walt Disney’in kendisini bile görme şansına eriştiğini dile getiriyor.

Talihli adamın ziyaret ettiği Disneyland, 17 Temmuz 1955'te açıldı.