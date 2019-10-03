Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı

Disneyland'in ilk müşterisi, 64 yıldır aynı ücretsiz bileti kullanıyor

Dave MacPherson isimli bir ABD'li, 22 yaşında bir üniversite öğrencisi iken Disneyland’ın ilk müşterisi olma şansına erişti. Açılış günü gece saat 2’de sıraya giren MacPherson, 64 yıldır ücretsiz biletini kullanmaya devam ediyor.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:02
Disneyland'in ilk müşterisi, 64 yıldır aynı ücretsiz bileti kullanıyor

22 yaşında Disneyland'in açılış günü gece saat 2’de sıraya giren MacPherson, eğlence parkına girişini televizyondan izledikten sonra motosikletiyle 16 kilometre yol giderek sıranın en başına geçmeyi başarmış.

MacPherson’un biletine ne olduğu bilinmese de yanında gelen kartın bir kopyası hala adamda duruyor.

Bu bilet, saatlerce sıra beklemenin ödülü olarak alınan, Disney tarihinde sıradan vatandaşlara satılan ilk bilet olma özelliğine sahip.

Webtekno'nun aktardığına göre Disneyland'in ilk müşterisi, her yıl geri gelmeyi sürdürüyor.

Bugün 86 yaşında olan adam, o gün arkasında gördüğü 6 bin kişilik sırayı hiç unutamadığını da söylüyor. İskoç Disney hayranı, Walt Disney’in kendisini bile görme şansına eriştiğini dile getiriyor.

Talihli adamın ziyaret ettiği Disneyland, 17 Temmuz 1955'te açıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
DİSNEYLANDIlkMüşteriücretsizHaberKırbıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Varolmaması gereken' bir gezegen keşfedildi
'Varolmaması gereken' bir gezegen keşfedildi
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim