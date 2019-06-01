'İNSANLARA YALAN SÖYLENDİ'
Elton John, İngiltere'de insanlara Brexit ile ilgili olarak en başta doğruların söylenmediğini belirtti. John, "İnsanlara saçma sapan ve ekonomik olarak uygulanması mümkün olmayan sözler verildi" dedi.Brexit sürecinin de çok karmaşık olduğunu söyleyen John, "Bu, insanları gözleri bağlı şekilde labirente koyup, 16 kez kendi çevrelerinde döndürüp yolu bulmalarını istemek gibi bir şey" diye konuştu.
Elton John: Avrupalıyım; aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz değil
Brexit’i eleştiren dünyaca ünlü şarkıcı Sir Elton John, “Siyasetçilerden, özellikle Britanyalı siyasetçilerden, Brexit'ten bıktım usandım. Ben Avrupalıyım. Aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz değil” ifadelerini kullandı.
'İNSANLARA YALAN SÖYLENDİ'