Et yemeklerini portakal suyuyla tüketin!

Etlerin özellikle iyi kaliteli protein kaynağı olduğunu belirten uzmanlar, demir, B12 vitamini ve çinko içerdiği için insan beslenmesinde önemli yer tuttuğunu söylüyor.

Kırmızı et, portakal suyu gibi C vitamini yönünden zengin içecekler ile birlikte tüketildiğinde ette bulunan faydalı besin öğelerinin vücutta kullanımı artıyor.

Bu nedenle uzmanlar, et tüketirken yanında bir bardak portakal suyu içilmesinin önemine dikkat çekti.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “C vitamini et grubunda yer alan demirin, A ve B vitaminlerinin vücutta daha elverişli olarak kullanılmalarında gerekli olan önemli bir vitamindir. Ette yoğun olarak bulunan amino asitlerden tirozin ve triptofanın metabolizması için de C vitamini gereklidir” dedi.

İnanç, etin içerdiği besin öğelerinin vücutta kullanımının daha iyi olabilmesi için aynı öğünde diğer besinlerle birlikte alınması gerektiğini söylerken, et tüketilirken yanında C vitamini içeren portakal suyunun içilmesine dikkat çekti.