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Game of Thrones, ABD ekonomisini 3.3 milyar zarara uğratacak

10 milyondan fazla kişi işe gitmeyebilir

18 Mayıs 2019 Cumartesi 15:37
Game of Thrones, ABD ekonomisini 3.3 milyar zarara uğratacak
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HBO’nun final bölümü yayınlanacak ünlü Game of Thrones dizisi nedeniyle ABD'de 10 milyondan fazla kişinin işe gitmeyeceği ve ekonominin 3.3 milyar dolar zarara uğrayacağı ileri sürüldü.

Kronos iş kaynakları şirketinin tahminlerine göre, ABD’de 10 milyondan fazla kişi Game of Thrones dizisinin final bölümünün yayınlanacak olması nedeniyle pazartesi günü işe gitmeyecek. 2.9 milyon kişi işe geç kalmayı planlarken, 3.4 milyon kişi de uzaktan çalışacak.

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Challenger, Gray & Christmas şirketinin araştırmaları doğrultusunda da Game of Thrones’un yarattığı iş gücü kaybı ABD’de ekonomiye 3.3 milyar dolar kaybettirecek.

Dizinin final bölümü genel anlamda ise 27 milyon kişinin çalışma planını etkileyecek. Son sezon halihazırda ABD’lilerin çalışma performansında önemli ölçüde etti etti. Nitekim 20.4 milyon kişi diziyi izlemelerinin işe gitmelerini ve performanslarını etkilediğini söyledi.

Kaynak: Sputnik Türkiye

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Anahtar Kelimeler:
HBOGame Of ThronesABD Ekonomisi
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