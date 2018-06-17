Gençler teknoloji bağımlılığı riski altında

Türkiye Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, teknoloji bağımlılığının sonuçlarının kötü olabileceğini belirterek, "Bağımlının insan ilişkileri bozuluyor, akademik başarı düşüyor, işe gitmiyor. Sağlığı bozuluyor, hijyenine dikkat etmiyor, yeterince uyumuyor ve benzer sonuçlar yaşanıyor. Bağımlı kişi, teknolojiden uzak kalınca öfke ve huzursuzluk gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor." dedi.

Bağımlılığın "bir madde veya davranışın, kişinin hayatını kontrol etmeye başlaması" olarak yorumlandığını aktaran Yılmaz, "Bir şey kişinin hayatını kontrol etmeye başlıyorsa, bütün gününüz onu bulmak veya bırakmaya çalışmakla geçiyorsa, artık bir bağımlı profilinden bahsedebiliriz. Bu açıdan bakıldığında, teknolojide de benzer süreçler ve benzer sonuçlar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu materyali aşırı kullanan kişinin arkadaş ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi, yemek yemeyi ertelemesi veya unutması oluştuğunda, artık davranışsal bir bağımlılıktan bahsedilebileceğini anlatan

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Yeşilay olarak İstanbul'da çok önemli bir etkinlik yaptık. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi. Bu kongrede yaklaşık 30 ülkeden konuşmacılar yer aldı. Teknoloji bağımlılığı konusundaki uzmanların katılımıyla bir gündem oluşması ve bilimsel anlamda alt yapı hazırlanması amacıyla toplantılar düzenlendi. Akabinde Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, teknoloji bağımlılığının bir hastalık olarak tanımlanmasıyla ilgili bir toplantı yaptı. Bu toplantıya da biz ev sahipliği yaptık. Çok kritik bir toplantıydı. Teknoloji bağımlılığının bir hastalık olarak belirlenmesiyle ilgili iki başlık öne çıktı. Birincisi, online oyun, diğeri de online kumar olmak üzere. Tabii bu anlamda teknoloji bağımlılığının hayatımızı olumsuz etkilemeye başladığını söyleyebiliriz."

"GENÇLER SPOR VE SANATLA İLGİLENMELİ"

Yeşilay'ın teknoloji bağımlılığında farkındalık çalışması yapan dünyadaki çok az kuruluştan biri olduğunu söyleyen Yılmaz, "Aslında bizim eğitim içeriklerimiz anaokulunda başlıyor. Anaokulunda iki eğitim başlığımız var. Birisi teknoloji bağımlılığı, diğeri de sağlıklı yaşam. Yani anaokulundan itibaren çocuklarda farkındalık olması gerekir. Çocukların yaş grubuna uygun içerikler aktarmaya çalışıyoruz. Tabii bunun dışında teknoloji bağımlılığını her yaş grubuna anlatıyoruz." dedi.

Savaş Yılmaz, bağımlılığın önüne geçilmesi noktasında boş zamanların doldurulması için alternatif bir yaşam sürülmesi gerektiğini belirterek, gençlerin sanatla ve sporla ilgilenmesi amacıyla Yeşilay'ın projeler geliştirdiğini aktardı.

Bağımlılıkların tümünün hayattaki bir boşluktan yararlanarak kişiye ulaştığına değinen Yılmaz, "Boşlukları doldurmanız lazım. Teknoloji bağımlılığı da aynı şekilde giriyor hayatınıza. Hayatınızdaki boşluğu daha pozitif şeylerle, sporla ve sanatla doldurabilirsiniz. Bunu yaptığınızda bağımlılık oluşturacak materyallere yer kalmıyor hayatınızda. Maalesef ebeveynlerimizin bu konuda duyarlı olmadığını görüyoruz. Belki duyarlılıkların geliştirilmesi lazım. Bazı ebeveynlerimizin çocuklarını teknolojiye yönlendirmesi konusu da var ve bilinçsizlikten kaynaklanan bu süreç, bağımlılık olarak ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AİLELERE ÇOK BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR"

Kişinin bilgisayar, tablet veya telefon başında geçirdiği zamanın artmasıyla teknoloji bağımlılığının başladığını ya da başlamak üzere olduğunu dile getiren Yılmaz, "Teknoloji bağımlılığının sonuçları kötü olabiliyor. Bağımlının insan ilişkileri bozuluyor, akademik başarı düşüyor. İşe gitmiyor, sağlığı bozuluyor, hijyenine dikkat etmiyor, yeterince uyumuyor ve benzer sonuçlar yaşanıyor. Bağımlı kişi, teknolojiden uzak kalınca öfke ve huzursuzluk gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.

İnsanların bağımlılık noktasına bir anda gelmediğini, bu sürecin adım adım ilerlediğini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan araştırmalarda, Türkiye’de gençlerin yaklaşık yüzde 20'sinin teknoloji bağımlılığı riski altında olduğu görülüyor. Bu oran, diğer bağımlılıklardan çok yüksek. Diğer bağımlılıklarla karşılaştırdığınızda, yüksek bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla teknoloji bağımlılığına önlem alınmalı. Özellikle spor, sanat gibi alternatifler sunmamız lazım gençlere ve çocuklara."

Her türlü bağımlılıkta olduğu gibi teknoloji bağımlılığı konusunda da ailelere çok büyük iş düştüğünü kaydeden Yılmaz, ebeveynlerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, doğru anne ve baba olmanın önemine dikkati çekerek, "Çocukların her şeyden önce doğru anne ve babaya ihtiyacı var. Arkadaşlarını bir şekilde okulda, sosyal medyada veya başka yerlerde bulabiliyorlar ama anne ve baba bir tane. Onların da eğitimli, bilgili, bilinçli olması gerekiyor. O nedenle anne ve babaların önce kendini eğitmesi lazım." şeklinde konuştu.