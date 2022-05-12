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Günlük burç yorumları

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 12 Mayıs Perşembe aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

12 Mayıs 2022 Perşembe 09:42
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Günlük burç yorumları

11 Mayıs Çarşamba yani ayın on ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 12 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Şu anda lehinize çalışan büyük bir şans faktörü olsa da bu aptalca riskler almayı göze alabileceğiniz anlamına gelmez. Gezegenler, bugün sizin veya başkalarının parasını riske atarsanız, şans sizi geçici olarak terk edebilir.

BOĞA

Sizinle ilgili olarak, belirli bir kişi, onlara verdiğiniz tüm şansları kullandı ve şimdi onları hayatınızdan tamamen kovacaksınız. Bu biraz aşırı gelebilir ama işleri yarı yarıya yapmak için bir işaret değildir.

İKİZLER

Geçmişteki başarısızlıklarla yüzleşirseniz, onlardan öğrendikleriniz gelecekteki başarıyı çok daha olası hale getirecektir. Hiçbir şey yolunda gitmediğinde herkes döngülerden geçer, ancak herkes bunlarla başa çıkacak zihinsel güce sahip değildir. Siz bunu başarıyorsunuz.

YENGEÇ

Altıncı hissiniz size bir arkadaşınızın veya iş arkadaşınızın önerdiği şeyin değerinden daha fazla sorun yaratacağını söylüyorsa, o zaman kaçırmayın. Sırf onların duygularını incitme riskini almak istemediğiniz için “Evet” demeyin. Duygularınız daha önemli.

ASLAN

Bir numaralı önceliğinizin ne olacağına karar verin ve sonuna kadar buna bağlı kalın. Önümüzdeki birkaç hafta içinde başarabileceğiniz çok şey var ama en iyi sonuçları elde etmek için fiziksel, zihinsel ve duygusal enerjilerinizi tek bir yöne odaklamalısınız.

BAŞAK

Başkaları ne yaptığınızı ne kadar çok sorgularsa, onu yapmaya devam etme konusunda o kadar kararlı olursunuz. Kendine inanç için en iyi notlar, ancak sağduyu için hiçbiri yok. Bu kadar çok insan yanlış yolda olduğunu düşünüyorsa, belki onları dinlemelisin.

TERAZİ

Gerçekten ihtiyacınız olmayan şeylere sıçrama dürtüsüne direnin. Şu anda cebinizde yeterince paranız olabilir, ancak önümüzdeki 48 saat içinde çok fazla harcarsanız, hafta sonu geldiğinde kendinizi eksik bırakabilirsiniz ve bu hiç eğlenceli değil.

AKREP

Bugünün yıldızlarının mesajı, açıkça bilmediğiniz halde neler olup bittiğini biliyormuş gibi davranmanıza gerek olmadığıdır. Tüm cevapları bilmediğinizi kabul etmenin utanılacak bir tarafı yok. Eğer daha fazlasını yapabilseydi, dünya daha iyi bir yer olabilirdi.

YAY

Bir süredir peşinde olduğunuz bir iş meyvelerini vermeye başlayarak kazancınızı artırabilir. Bir projeyi görmek için işyerinde inisiyatif almanız gerekecek. Birikiminizi katlayacak yatırımların peşinde koşuyorsunuz. Bazılarınızın yeni bir ev, daire, yazlık vs... alması çok muhtemel.

OĞLAK

Bugün dramatik bir şey yapın, unutmuş olanlara hala dikkate alınması gereken bir güç olduğunuzu hatırlatacak bir şey yapın. Büyük bir sosyal öneme sahip bir şey olmak zorunda değil, ama insanların tekrar senin hakkında konuşmasını sağlamalı.

KOVA

Zodyak'ın “sabit” işaretlerinden biri olarak, taviz vermek doğanızda yoktur, ancak ne zaman pes edeceğinizi bilecek kadar akıllısınız. Size karşı çıkanlara bugün duymak istediklerini söyleyin ve yarın onlara öyle demek istemediğinizi söyleyebilirsiniz.

BALIK

Arkadaşlarınız ve sevdikleriniz bugün kendileri için söyleyecek çok şeyi olacak ve dikkatinizi çekmeye çalışan o kadar çok sesin olduğu ve kaçmak ve saklanmak isteyeceğiniz bir noktaya gelebilir. Öyleyse neden yapmıyorsun? Sana sahip değiller.

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