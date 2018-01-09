Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115023
ALTIN
159.242
DOLAR
3.7705
STERLİN
5.1097
EURO
4.4947
"Burnunuz tıkalıyken süt içmeyin"
"Burnunuz tıkalıyken süt içmeyin"
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın!
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın!
Erkeklere kötü haber!
Erkeklere kötü haber!
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor’ 
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0...
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!

Hawking'den depresyon için tavsiye

Katıldığı bir konferansta depresyon hakkında tavsiyelerde bulunan dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, "Eğer bir kara delikte olduğunuzu düşünüyorsanız pes etmeyin, bir çıkış yolu var" dedi.

09 Ocak 2018 Salı 17:33
Hawking'den depresyon için tavsiye
banner10

Londra'daki Kraliyet Enstitüsü'nde düzenlenen Reith Konferansı'nda depresyon hakkında konuşan Hawking, kara delikler ile depresyon arasında şiirsel bir paralellik çizdi ve zihinsel sağlık zorluklarından muzdarip olanlar için umut mesajı verdi:

"Bu konferansın verdiği mesaj, kara deliklerin aslında gösterildiği kadar siyah ve bir zamanlar düşünüldüğü gibi ebedi hapishaneler olmadıklarıdır. Her şey, kara delikten dışarıya veya başka bir evrene bile çıkabilir. Dolayısıyla eğer bir kara delikte olduğunuzu düşünüyorsanız, pes etmeyin, bir çıkış yolu var."

'HEMEN HER ŞEYDE ÇOK ŞANSLIYDIM'

Hawking ayrıca 400 kişilik kalabalığa başarılarını ve hayatında ne elde ettiğini, özellikle de 1963'te motor nöron hastalığı tanısından bu yana yaşamakla ilgili olarak, "Motor nöron hastalığına yakalanmak talihsiz olsa da, hayatta hemen her şeyde çok şanslıydım" dedi.

Sakatlığının ciddi bir engel oluşturmadığı az sayıdaki alanlardan biri olan teorik fizikte büyüleyici bir zamanda çalıştığı için şanslı olduğunu belirten Hawking, "Yaşam ne kadar zor olursa olsun öfkelenmemek önemlidir" dedi.

Teorik konferansın tamamı 26 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde BBC Radio 4'te iki ayrı yayın halinde yayınlanacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Evinizdeki ampul kırılırsa derhal odayı terk edin"
"Evinizdeki ampul kırılırsa derhal odayı terk edin"
Çikolatanın bilmediğiniz faydaları
Çikolatanın bilmediğiniz faydaları
Dudak şekli hakkınızda ne söylüyor?
Dudak şekli hakkınızda ne söylüyor?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim