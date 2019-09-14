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İki kurbağa kuraklık için evlendirilip, sel için boşandırıldılar!

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:38
İki kurbağa kuraklık için evlendirilip, sel için boşandırıldılar!

Hindistan'da iki kurbağa, Hindu yağmur ranrısı Rab Indra'yı yatıştırmak ve kuraklık çeken Bhopal'a iyilik ve yağış getirmek için evlendirildi. Ancak kısa süre sonra yoğun yağışlar sonucu sel felaketi yaşanınca bu sefer evlendirilen kurbağalar boşandırıldı

Hindistan'nın Bhopal kenti kuraklıkla boğuşunca, inanışlarına göre Hindu yağmur tanrısı Indra'yı yatıştırmak ve bölgeye yağış getirmesi için 19 Temmuz günü iki kurbağa evlendirildi. 

Hindistan'daki Madhya Pradesh eyaletinin başkenti olan Bhopal'de kendi inanışlarına göre, kuraklığı sonlandırmak için evlendirildi, ancak 11 Eylül'de Madhya Pradesh daha önceki yıllara oranla yüzde 26 daha fazla yağış aldı. 13 yıl sonra bölgeye düşen yağış en üst düzeye ulaşarak rekor seviyeye ulaştı, eyalet genelinde su baskınları yaşandı.

Öyle ki, Bhopal Kaliyasot Barajı ve Bhadbhada Barajı kapakları açılırken, Kolar Barajı'nın kapakları ise üç yıl sonra ilk kez açıldı.

Bunun üzerine Indrapuri bölgesindeki Om Shiv Seva Shakti Mandalının üyeleri, kurbağaları ilahiler eşliğinde sembolik olarak boşadı ve Bhopal halkının bir nebze rahatlayacağını söyledi.

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HindistanKurbağaKuraklıkSelEvlilikBoşanmaHaber
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