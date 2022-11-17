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İlacı evinizde: Kaynatıp sürün

Ceviz, süper besinlerden biri olarak adlandırılıyor. Cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Cevizin içi de dışı da sağlıklı yağlar, vitamin ve minerallerle dolu. Birçok sağlık sorununa ilaç gibi gelen ceviz, kabuğuyla da şifa veriyor. Özellikle kurumuş ve çatlamış topuklara kaynatılmış ceviz kabuğunu sürmek çirkin görüntüyü kısa sürede eski haline döndürüyor.

17 Kasım 2022 Perşembe 14:01
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İlacı evinizde: Kaynatıp sürün



Cevizin içi ayrı dışı ayrı fayda sağlıyor. Cevizin faydaları saymakla bitmez. Ceviz kabuğu da en az cevizin kendisi kadar faydalı. Artık ceviz kırdıktan sonra kabuklarını çöpe atmayacak biriktireceksiniz. Kadın erkek demeden çoğu kişinin şikayetçi olduğu kurumuş ve çatlamış topuklardan kaynatılmış ceviz suyu sayesinde kurtulabilirsiniz.

CEVİZ KABUĞUNUN AYAK SAĞLIĞINA FAYDASI

Ayaklar, tüm gün vücudun ağırlığını çekiyor. Bakımına çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Kötü ayak sağlığı tüm hayat kalitesini olumsuz hale getirebilir. Ayak sağlığıyla ilgili sorun yaşamaya başlamadan önce önlem alarak ayaklarımızı koruyabiliriz.

Ayaklarınıza gereken özeni ve bakımı göstermediğinizde kuruma, nasırlaşma ve çatlamalar meydana gelebilir. Sadece estetik olarak kötü bir görünüm olmayacak aynı zamanda topuk çatlakları bir süre sonra can yakan bir acı vermeye başlayacaktır. Topuk çatlaklarına zamanında müdahale edilmezse acı verici bir hale dönüşebilir. Kötü bir deneyim yaşamamak için doğal yöntemlerle kendinizi koruyabilirsiniz.

CEVİZ KABUĞU SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Kolayca hazırlanan ceviz kabuğu suyu, tahmin edemeyeceğiniz şifalar sağlayabiliyor. Özellikle ayak topuklarınıza süreceğiniz ceviz kabuğu suyu, topukları yumuşacık yapar.

Bir tencere dolusu suyun içine ceviz kabuklarını koyun 30 dakika kaynatın.

Daha sonra bu suyu bir kovanın içine döküp ayaklarınızı içine koyun ve 15 dakika bekleyin.

Akabinde topuklarınızı suyun içinde sert bir lif ile keseleyip yıkayıp nemlendirin. Haftada 1-2 kere tekrar etmeyi ihmal etmeyin.

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