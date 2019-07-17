İngiltere kıyılarında insan büyüklüğünde dev bir denizanası görüldü

Gazetede yer alan haberde, Lizzie Daly Wildlife TV internet televizyonunun sunucusu Lizzie Daly’nin İngiltere kıyılarında insan boyu büyüklüğünde dev bir denizanasının fotoğrafını çektiği kaydedildi.Habere göre İngiltere’nin güney kıyısında yer alan Falmouth’ta dalış yaparken birden kendi boyunda olan dev bir denizanası gördü.