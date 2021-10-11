nsanların sadık dostu köpeklerin 100'den fazla kelime öğrenebildiği ortaya çıktı.

Macar bilim insanları köpekleri mercek altına aldı. Bunun için önce farklı ülkelerden çok sayıda köpek bir araya getirildi.

Aralarından altı köpek ise, ilk aşamada 28'den fazla oyuncağın adını öğrenmeyi başardı. Bu "dahi köpekler" bir sonraki eğitim için kampa alındı.

Belli bir eğitim programından geçirildi. Köpeklere önce bir haftada altı oyuncağın, ardından bir haftada 12 oyuncağın adı öğretildi.

İnsanların bebeklik dönemindeki öğrenme hızına denk

Bu yöntemle köpeklerin kavrama yeteneklerinin insanların bebeklik dönemindeki öğrenme hızına denk olduğu anlaşıldı.

İlginç araştırmanın sonucu Royal Society Open Science'da yayımlandı.

Daha önce yapılan bir başka araştırmada da, köpeklerin bir ismi dört kez duyduğunda hafızalarında kısa süreli tutabildiği görülmüştü.