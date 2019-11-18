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Instagram beğeni sayısı şekil değiştirdi

Instagram beğeni sayısı kaldırması ile gündeme geldi. Instagram, bundan sonra beğeni sayılarını göstermeyecek. İşte detaylar...

18 Kasım 2019 Pazartesi 11:28
Instagram beğeni sayısı şekil değiştirdi

Günümüzün hastalığı olan beğenilme duygusu, kişilere akıl almayacak şeyler yaptırabiliyor. Popüler olma ve beğeni alma gibi aciz duygulara bürünen bu kişiler, kamera karşısında yaşına hitap etmeyen şekilde bağırmalar, hareketler yapmalar ve kendini rencide edici hareketler yapabiliyor.

Kişiliği oturmamış kişilerin sosyal medyada kendilerine karşı büyük bir tehlike oluşturduğunu geç de olsa fark eden Instagram, bugün ilginç bir karar aldı.

Instagram, platformu üzerinden beğenilme sayılarını kaldırdığını açıkladı. Bölge bölge kalkacak olan bu özelliğin ardından tepkiler çığı gibi büyüdü. Beğenilmek için yaşayan kişiler, tepkilerini Twitter’da #InstagramDELETE hashtag’i ile dile getirdi. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Beğenme sayacı kalktı diye kimse Instagram’ı silmeyecek. Bunun boşa sitem olduğunu söyleyebiliriz.

Instagram aslında beğenilme sayacını tam anlamıyla kaldırmadı. Gönderilerin altında artık sayısal bir ibare yerine x ve diğer kişiler beğendi ibaresi yer alacak. Sayaç olmayacak ancak kimlerin beğendiğine bakabileceksiniz.

Instagram’ın bu atılımı oldukça faydalı olacak gibi görünüyor. Umarız bu tip bir atılım Facebook ve Twitter gibi platformlardan da gelir. Popüler olma ve beğeni alma uğruna yapılan saçma sapan şeyler belki de bu sayede bir nebze olsa azalır.

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Anahtar Kelimeler:
InstagramBeğeniSayısıHaberKıbrıs
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