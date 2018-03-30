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Instagram fotoğrafı yüzünden işten çıkarıldı

Amerikan Ulusal Futbol Ligi NFL'deki New Orleans Saintsations’da ponpon kız liderliği yapan Bailey Davis, iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medyada yayımlayınca işinden kovuldu...

30 Mart 2018 Cuma 16:40
Instagram fotoğrafı yüzünden işten çıkarıldı

Amerikan Ulusal Futbol Ligi NFL'deki New Orleans Saintsations’da ponpon kız liderliği yapan Bailey Davis, iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medyada yayımlayınca işinden kovuldu. Bailey Davis, kendisine uygulanan bu kuraldan dolayı kadınlara yönelik ayrımcılık yapıldığını savundu.

22 yaşındaki Bailey Davis, Amerikan futbolu ligi NFL'deki New Orleans Saintsations takımında ponpon kız liderliğine yükselerek hayallerini gerçekleştirmişti. Ancak 3 yıl çalıştıktan sonra, 23 Ocak’ta işinden kovuldu. Takım, kurallar arasında “Çıplak, yarı çıplak veya iç çamaşırlı fotoğraflar kesinlikle yasak” ifadesinin olduğunu hatırlatarak, buna uymayan Bailey Davis’in işine son verildiği açıklandı.

Sosyal medya hesabı Instagram’a yüklediği iç çamaşırlı pozu yüzünden kovulduğunu kabul eden Bailey Davis ise, NFL’e dava açtı. Bailey Davis Amerikan futbolu oyuncularının kendisine uygulanan bu kuraldan muaf gibi davrandıklarını belirterek, kadınlara yönelik ayrımcılık yapıldığını savundu. Amerika'daki cinsiyet eşitsizliği tartışması, ponpon kızlara yönelik kurallar üzerinden tekrar başlamış oldu.

İşte 22 yaşındaki Bailey Davis'in işinden kovulmasına sebep olan o paylaşım

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