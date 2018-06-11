Kadınlar sevdikleri erkekleri neden terk ederler?

Kadınlar yanında olmaktan hoşlanan, kendisine acı çektirmeyen ve hep ilk sevdiği insan gibi kalan erkekleri severler. Ancak bir kadının ilişkide kalmaya devam etmesi için birlikte olduğu adamın onun değerini bilmesi ve hayatının önemli bir parçası haline getirmesi gerekiyor.

İşte kadınların bir erkeği sevmesine rağmen terk etmeyi tercih ettiği durumlar:

Yalan söylüyorsa: Çok iyi bir adam olabilir ama yalan söylemek sahtekarlıktan başka bir şey değildir. Üstelik çiftler arasında gerginliğe sebep olabilir. Eğer erkek yalan söylüyorsa ve bunu göz göre göre yapıyorsa terk edilmeyi hak eder.

Sürekli çalışıyorsa: Hangi kadın hırslı bir adama saygı ve sevgi duymaz ki? Ama bu dürtü ilişkiyi tehlikeye de sokabilir. Kadınlar, sevdikleri adamı görmeyi, onlarla konuşmayı ve vakit geçirmeyi severler. Ona ayırdığınız zaman ilişkideki en büyük lüks olabilir.

Bazen kadınlar sadece onları dinlemenizi ister, özenli olmanızı ve hatta daha söylemeden söylemek istediklerini anlamanızı bekler. Kadınlar nazik adamları severler. Ama sevgilisi kendi dünyasına sıkışıp kalmış ve onunla duygusal yakınlık kurmaktan kaçınıyorsa bu tutum kadını uzaklaştıracaktır.

Vurdumduymaz ise: Hiçbir kadın mülayim ya da tatsız bir adamdan hoşlanmaz. Bir erkek, sevdiği kadına sadece onu sevdiğini söylemekle yetinemez, bunu göstermelidir de. Hatta bu konuda tutkulu olmalıdır.

Olgun değilse: Kadınlar, çocuksu alışkanlıklarına saplanıp kalmış erkekleri değil, saygı duyacağı erkekleri sever. Kendi kararlarını vermek yerine, sürekli arkadaşlarının ya da ailesinin etkisinde kalan bir erkek yeterince olgunlaşmamış demektir. Uzun süreli ilişkiler için olgunluk bir gerekliliktir ve her kadın partnerinde bu özelliği arayacaktır.

Bencilse: Bir erkeğin bencil olması onun her şeyden önce kötü bir karakteri olduğu anlamına gelir. Eğer erkek ilişkide sadece kendi ilgi ve ihtiyaçlarına yöneliyorsa, bu sağlıksız bir birlikteliğin işaretidir ve çok uzun sürmeyecektir.

Ketumsa: Bir kadın erkek arkadaşının neler yaptığını ve düşündüğünü bilmek ister. İlişkilerin güven ve iletişime ihtiyacı vardır. Ama erkek her şeyi kendine saklamayı tercih ediyorsa, bu kadının rahatsız ve güvensiz hissetmesine sebep olur ve çok geçmeden uzaklaşır.

Bunlar bir kadının beraber olduğu erkeği sevmesine rağmen ayrılmasına sebep olabilecek unsurlar olsa da her kadın ilişkilerdeki krizlere aynı tepkileri vermeyebilir. Bazıları kalmayı tercih eder, bazıları tolerans gösteremez ve gider. Ama erkekler için, sevdiği kadınla arasında bir bölünmeye neden olacak bu durumları baştan önlemek her zaman en iyisidir.