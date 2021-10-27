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Kafasının arkasında başka bir yüzle doğan ve fısıltılar nedeniyle delirdiği söylenen bir adam: Edward Mordake

Kimileri onun bir soylu, kimileri ise bir sıradan bir köylü olduğunu iddia ediyor. 19. yüzyılda İngiltere’de yüzünün arkasında başka bir yüz taşıdığı iddia edilen Edward Mordake’nin hikâyesi bir hayli popülerdi. Popülerliğinin aslı nedeni ise tıpta oldukça nadir görülen bir durum olmasının yanında onun âdeta bir şehir efsanesine dönüşmesiydi. Günümüzde dahi Edward Mordake’nin gerçekten yaşadığına dair bir kanıt bulunmuyor.

27 Ekim 2021 Çarşamba 13:24
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Kafasının arkasında başka bir yüzle doğan ve fısıltılar nedeniyle delirdiği söylenen bir adam: Edward Mordake
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Edward Mordake’nin yaşadığına dair aslında bilimsel ya da fiziksel bir kanıt bulunmuyor. Mordake’ye dair yapılan araştırmalarda varlığının kanıtı olarak bir fotoğraf ve heykel kullanılıyor. Bu heykel, Edward Mordrake’nin efsanesinden esinlenen sanatçı Ewart Schindler’in yaptığı bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Günümüze kadar bir şehir efsanesi halinde ulaşmayı başaran Edward Mordrake’in Harry Potter filme ilham olduğunu söylemek yanlış olmaz. İşte Edward Mordrake’ye dair anlatılan efsaneler...

‘ŞEYTAN YÜZÜ’ ADINI VERİYORDU

heykel 1

Edward Mordrake hakkında ortaya atılan hikayelerin ilki çocukluğuna dayanır. Çocukken insanların korktuğu ve arkadaşlarının bu yüzden onunda yanına yaklaşmadıkları söylenir. Büyüdükçe durumun farkında varan Edward toplumdan tamamen dışlanmıştır. Bu dışlanmanın asıl sebebi olarak ise ensesindeki yüzün daha ürkütücü kılan özelliklere sahip olmasıdır. Edward gülerken arkasındaki yüz ağlıyor, ağlarken ise Edward gülüyordu. Gündüzleri hep asık suratlı olan bu yüz, geceleri ise bir yılan gibi tıslayarak Edward’a korkutucu şeyler anlatıyordu. Bu nedenle Edward diğer yüzü için şeytan tanımlamasını yapmayı tercih ediyordu.

Tedavi olmak için birçok doktor gezen Edward, âdeta onların kapısında yatıyordu. Doktorlar lanetli olduğunu düşündükleri için Edward’ı tedavi etmeye yanaşmıyordu. Öteki yüzüne daha fazla dayanamayan Edward, 23 yaşındayken kendini asarak intihar etti. Gerisinde ise sanatçılara ve senaristlere ilham olacak bir hikaye bıraktı.

KAYITSIZ KALAMADILAR

KAPAK

Tom Waits’in “Poor Edward” şarkısını Edward Mordake için yazdığı biliniyor. Bunun dışında American Horror Story’de de kendisine yer verilmiştir. Ayrıca Harry Potter’ın yazarı J.K Rowling, Felsefe Taşı’nda Woldemort’u kafasının arkasında yaşatan Profesör Quirrell’i yaratırken de Edward Mordake’den esinlenmiştir.

1896 yılında basılan Anomalies and Curiosities of Medicine adlı kitapta Edward’ın yaşadıklarına dair küçük bir kesite yer verilmiştir. Doğruluğuna dair tartışılan bu bölüm kitapta, “Tuhaf insani şekil bozukluğu hikayelerinin en garip ve melankolik olanlarından birinin de edward mordake vakası olduğu söylenir. soylu olmasına rağmen hiçbir zaman ünvanını talep etmemiş ve 23 yaşında intihar etmiştir. tamamen gözlerden uzak yaşamış, kendi aile üyelerini bile ziyaret etmeyi reddetmiştir. iyi meziyetleri ve derin bir bilgi sahibi olan ender yetenekli bir müzisyendi. başının arkasında bir kadın yüzü vardı, sadece kafatasının arka kısmını kaplıyordu.Mordake hıçkırarak ağlarken, arkadaki yüz alayla gülümsüyordu. sesi hiç duyulmuyordu; fakat mordake’nin dediğine göre hiç uyumuyor, ama onunla sadece cehennemde konuşulan şeyleri konuşuyordu. hiçbir hayal gücü bu korkunç olayı tasvir edemezdi. atalarının affedilmemiş kötülüklerinden dolayı bu şeytanla yaşadığını düşünüyordu. sonucunda ölüm olsa bile bu anlamsızlıktan kurtulmak istiyordu.” sözleriyle anlatılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Edward Mordake
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