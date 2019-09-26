Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

Kan donduran cinayet: Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!

Rusya'da meydana gelen katliamda abla, model kız kardeşinin gözlerini oydu, yüzlerce kez bıçakladı.

26 Eylül 2019 Perşembe 12:30
Kan donduran cinayet: Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!

İddialara göre sürekli olarak kardeşini kıskanan 22 yaşındaki abla Elizaveta, uyuşturucunun da etkisiyle kriz geçirdi ve talihsiz kardeşi 189 defa bıçakladı. Bununla da yetinmeyen abla, kız kardeşinin gözlerini oydu.Abla Elizaveta 2016'da meydana gelen katliam sonrası nedeniyle hastanede psikolojik tedavi gördü.

Akıl sağlığının şu an normal olduğunun belirtilmesi üzerine abla Elizaveta'nın yargılanmasına başlanacak.

Ancak abla suçlamaları reddederken, kız kardeşinin 44 yaşındaki sevgilisi Alexey Fateev'in katil olduğunu belirtiyor.

Tüm kanıtlar ise ablayı gösterirken Elizaveta'nın suçlu bulunması durumunda en az 25 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
RusyaCinayetHaberKızkardeşGözGündemkıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Işın Karaca'nın acı günü
Işın Karaca'nın acı günü
Akılalmaz olay! Çocuk diye evlat edindiler 22 yaşında çıktı
Akılalmaz olay! Çocuk diye evlat edindiler 22 yaşında çıktı
Demi Moore: "Annem beni tehlikeye attı"
Demi Moore: "Annem beni tehlikeye attı"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim