Kan donduran cinayet: Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!

İddialara göre sürekli olarak kardeşini kıskanan 22 yaşındaki abla Elizaveta, uyuşturucunun da etkisiyle kriz geçirdi ve talihsiz kardeşi 189 defa bıçakladı. Bununla da yetinmeyen abla, kız kardeşinin gözlerini oydu.Abla Elizaveta 2016'da meydana gelen katliam sonrası nedeniyle hastanede psikolojik tedavi gördü.

Akıl sağlığının şu an normal olduğunun belirtilmesi üzerine abla Elizaveta'nın yargılanmasına başlanacak.

Ancak abla suçlamaları reddederken, kız kardeşinin 44 yaşındaki sevgilisi Alexey Fateev'in katil olduğunu belirtiyor.

Tüm kanıtlar ise ablayı gösterirken Elizaveta'nın suçlu bulunması durumunda en az 25 yıl hapis cezası alması bekleniyor.