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Kanada'nın başkenti 'sarhoş' rakunlarla doldu

08 Eylül 2019 Pazar 10:38
Kanada'nın başkenti 'sarhoş' rakunlarla doldu

Ottawa’nın güneyindeki Stitsville banliyösünde garip hareketler sergileyen çok sayıda rakun bulundu.

CBS News’in haberine göre, Stitsville banliyösü sakinleri her geçen gün artan sayıda sarhoş gibi garip hareketler sergileyen rakunlarla karşılaşmaya başladı.

Evinin arka bahçesinde bir rakun gören Emily Rogers, “Güçlükle hareket ediyordu. Bacaklarını çekti, yalpaladı ve zorlukla ayağa kalktı. Öyle görünüyordu ki bir sorunu vardı” dedi.

Birkaç saat sonra kadın Hayvan Koruma Servisi’nden yardım istedi ve hayvan muayeneye alındı.

Daha sonra başka Stitesville sakinlerinin de benzer durumda olan rakunlarla karşılaştıkları ortaya çıktı.

Carleton Üniversitesi’nden Biyoloji Profesörü Michael Rantz, bu garip davranışın sebeplerinden birinin ağaçlardan düşen meyvelerin fermente olabileceğini ve meyve suyunun hayvanlarda zehirlenmeye neden olabileceğini söyledi.  

Rantz, hayvanların ayıltılmaya çalışılmamasını ve uyumalarına izin verilmesini tavsiye etti.

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KanadaRakunSarhoşHaber
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