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Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

29 yaşındaki Shanice Budd-Smith, geçen hafta sonu 27 yaşındaki eşi Cameron ile balayı için Portekiz'e uçmaya çalışırken uçak firması uçağa binmesine izin vermeyince yolculuğunu gerçekleştiremedi. Pasaportunun süresi üç ay sonra sona ereceği için uçağa alınmayan genç kadın, rüya balayını kaçırdı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 10:22
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Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

AB kuralları, İngiliz turistlerin pasaportlarının eve dönüş uçuşlarından sonra üç ay boyunca geçerli olması gerektiğini belirtiyor. Ancak yeni evli Shanice'in pasaportunun süresi 10 Ağustos'ta sona erecekti. Bu sebeple uçak firması tarafından uçağa alınmayan genç kadın kendi balayını kaçırdı.

BALAYI YERİNE YEMEK YEDİLER

Her ikisi de postacı olan Shanice ve Cameron, uçuştan iki gün önce Hayling Adası, Hants'ta denize bakan bir otelde evlendiler. Dört gözle bekledikleri balayı tatilleri ziyan olan çift bunun yerine evlerine dönüp akşam yemeği için bir bara gitti.

Shanice "Bir suçlu gibi hissettim, pasaport memuru bize pasaportumun geçersiz olduğunu ve Portekiz'e gidersem beni sınır dışı edeceklerini söyledi." dedi. Yeni evli çift, bir firma aracılığıyla Portekiz'deki bir tatil köyünde 600 sterline mal olan dört gecelik bir konaklama rezervasyonu yaptırmışlardı.

600 STERLİN ZARAR ETTİLER

Pasaportunda bir sorun olduğunu bilmediğini söyleyen Shanice, son kullanma tarihinin sadece ne zaman yenileneceğinin bir işareti olduğunu varsaydığını ekledi. Havayolu, çiftin seyahat tarihlerini değiştirmesine izin vermedi veya paralarını iade etmedi. 600 sterlin zarar eden ve bir balayı yapamayan çift, bu durumun mutlu evlilikleri için harika bir başlangıç olmadığını düşünüyor.

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