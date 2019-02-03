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Londra Üniversite Akademisi: Küresel iklim değişikliğine Avrupalı yerleşimciler neden oldu

Bilim insanlarınca yapılan yeni bir araştırmada, Amerika kıtasına ulaşan Avrupalı yerleşimcilerin, çok sayıda ölüm ve hastalığa sebebiyet vererek küresel iklim değişikliğine neden oldukları savunuldu.

03 Şubat 2019 Pazar 11:06
Londra Üniversite Akademisi: Küresel iklim değişikliğine Avrupalı yerleşimciler neden oldu

İngiltere'deki Londra Üniversite Akademisi (UCL) tarafından yapılan çalışmaya göre, Avrupalıların Güney ve Kuzey Amerika kıtasında 100 yıl içinde yaklaşık 56 milyon yerliyi öldürmeleri, büyük tarım alanlarının terk edilmesine ve yeniden ağaçlandırmaya neden oldu.

Araştırmada, Amerika kıtasında Fransa büyüklüğündeki bir alanda ağaç ve bitki örtüsünde görülen artışın atmosferdeki karbondioksit (CO2) oranında büyük düşüşe neden olduğu, karbon seviyesindeki değişikliğin de 1600'lerde dünyayı soğuttuğu belirtildi.

İngiltere'deki Londra Üniversite Akademisi (UCL) tarafından yapılan çalışmaya göre, Avrupalıların Güney ve Kuzey Amerika kıtasında 100 yıl içinde yaklaşık 56 milyon yerliyi öldürmeleri, büyük tarım alanlarının terk edilmesine ve yeniden ağaçlandırmaya neden oldu.

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Araştırmada, Amerika kıtasında Fransa büyüklüğündeki bir alanda ağaç ve bitki örtüsünde görülen artışın atmosferdeki karbondioksit (CO2) oranında büyük düşüşe neden olduğu, karbon seviyesindeki değişikliğin de 1600'lerde dünyayı soğuttuğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 03.02.2019 11:10
Anahtar Kelimeler:
GündemkıbrısNedenDeğişiklikIklimKüreselLonda
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