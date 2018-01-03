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Nescafe aslında büyük bir tehlikeymiş!

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Bir gıda mühendisinin nescafe hakkında yaptığı tespiti okuyunca şok olacaksınız. İşte insan sağlığını hiçe sayarak adım adım ölüme götüren süreç...

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:34
Nescafe aslında büyük bir tehlikeymiş!
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Bir çok insanın tutkunu olduğu olduğu nescafenin içindeki maddelerin ne kadar tehlikeli olduğunu bir çok kimse tahmin edemezdi. Bir gıda mühendisi o tehlikeye dikkat çekerek bir yazı kaleme aldı.

İşte 3'ü bir arada kahve tehlikesini anlatan o yazı...

Kendinin ve neslinin katili olmak istemiyorsan; 3'ü bir arada kahve tehlikesine lütfen dikkat et!..

Nescafe: İçeriği 3 zehirden oluşur.

1) Yakılmış kakao.

2) Yakılmış fındık kabuğu.

Öğütülerek kahve görüntüsü ve tadı verilmiş, koklandığında yanığı hemen fark edilir.

İnsan vücudundaki görevi hormon değişikliği yapmaktır.

3) Süt tozu. Süt tozu bildiğimiz sütün kimyasal maddelerle yakılarak süt özünün dibe çökmesidir.

4) Melamine katılır.

Melamine katılmasa olmaz. Melamine petrol maddesidir. Süt tozundaki proteini açığa çıkartır, melamine bildiğimiz tabaklarda kullanılan petrol maddesidir.

Süt tozunda mutlaka kullanılır. Süt renk olarak beyazdır. Fakat kimyasal maddeler kullanılarak sütü yakıp özütünü ortaya çıkartırlar.

Sonra o yakılan özütü beyaza döndürmek için melamine ve erkaster kullanılır tam beyaza döndüremeseler de kemik rengini anımsatan sarımsı bir renk aldırılır.

Bu üçlü bileşim İnsan vücuduna girdiğinde karaciğerin baş belası haline gelir.

* Karaciğere yağ toplatır. Karaciğer yağlanması oluşturur.

Sonra vücut yağlanır damarlara kadar yağ tutar.

Bu süt tozu hazır mamalarda, hazır çorbalarda, bebe bisküvilerinde ve marketten aldığınız her yoğurtta vardır.

* 3'ü bir aradaki tatlandırıcı kavrulmuş kakao ve Nescafe'de bulunan fındık kabuğu unu ile birleşince KANSERİN adı başlar.

Bazı ünlü firmaların batmasına kapanmasına ilaç firmaları asla müsaade etmezler.

Yıllık milyonlarca dolarlar aktarılır o gıda firmalarına.

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez çünkü, unutmayın alışkanlık yapan her gıda zehirdir.

Bu gıda alışkanlık yapsın diye üretilmiştir.

DİKKAT EDELİM

Bir günde iki paket sigara içmek ile 3 fincan nescafe içmek aynıdır. Tek fark biri dumanlı zehir diğeri melaminli zehir.

İkiside aynı yere götürür kansere...

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