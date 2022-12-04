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Pazar günü tüm burç yorumları!

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 4 Aralık Pazar aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

04 Aralık 2022 Pazar 12:51
39 Okunma
Pazar günü tüm burç yorumları!



4 Aralık Pazar yani ayın dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 4 Aralık Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün sorumluluklarınızı yerine getirme konusunda büyük bir zorluk yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerden yardım istemek zorunda kalabilirsiniz. Bu durum size kendinizi kötü hissettirmesin. Kararlarınızı kendiniz vermeye özen gösterin ve başkalarının fikirlerini mutlaka kendi süzgecinizden geçirin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün kalabalıkların arasında kendinizi yalnız hissettiğiniz bir gün olacak. Çevrenizdeki kişilerin desteğini almak istemeyecek ve kendi yolunuzda gitmek isteyeceksiniz. Fikirlerinizin anlaşılmadığını düşündüğünüz bir gündesiniz. Bu nedenle kendi içinize yönelmenin doğru bir adım olacağını hissedeceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, maceracı ruh halinizi bugün biraz disiplinled dengelemek isteyeceksiniz. Gülmenin ve pozitif enerjinin doğanızı iyileştirdiğini unutmayın. Bugün çevrenizdeki tüm durumları olumlu yanlarından değerlendirmeye çalışın. Ciddiyeti elden bırakmasanız bile durumları bir tebessümle karşılayın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün yapmanız gereken çok fazla şey olduğunu hissetseniz bile nereden başlayacağınızı bilemediğiniz bir gün sizleri bekliyor. Gün boyunca planlı bir şekilde hareket etmek işlerin daha kolay hale gelmesine yardımcı olacak. Yapmanız gereken işlerin hepsine yoğunlaşmak yerine parça parça durumları değerlendirmelisiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün maddi konulardan çok manevi mevzuların gündeminizde yer aldığı bir gün olacak. Ne yaparsanız yapın bugün her zamankinden daha pozitif olmaya özen gösterin. Her işin altında mutlaka kendinizi iyi hissettirecek bir yön bulabilirsiniz. Bu nedenle önemsiz görevlerin bile üstesinden gelirken eğlenceli yönünüze kulak verin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün programınızı sıfırlamak için yalnız zaman geçirmek isteyeceksiniz. Diğer insanların etkisinden uzaklaşarak kendi içinize yönelecek ve iç sesinizi dinleyeceksiniz. İnsanların her söylediğini dinleseniz bile mutlaka adım atmadan önce kendi doğrularınıza göre yeniden şekillendirmelisiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları,bugün organizasyon yeteneğinize güvenerek daha planlı hareket etmeniz gereken bir gün olacak. Pratik olmak zorundasınız. Durum hakkında olumlu bir tutum sürdürdüğünüz sürece ciddi meselelerle ilgilenmenin aslında eğlenceli olabileceğini unutmayın. Bir gülümseme uzun bir yol kat eder.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün insanlarla duygusal düzeyde başa çıkmak konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Dikkatiniz dağılabilir ve odağınızı konulara veremeyebilirsiniz. Bugün duygusal anlamda kendinizi yalnız hissettiğiniz bir gün olacak. Bu nedenle her zamankinden daha çok ilgiye ihtiyaç duyabilirsiniz. İnatçı olmamaya çalışın ve size gösterilen sevginin karşılığını verin.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün duygularınızın dışında hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu durumun ilerleyen süreçte sizin için iyi sonuçlar doğurduğunu fark edeceksiniz. Olayları abartmamaya çalışın ve sizi farklı gösterecek olağandışı tepkilerinizden kaçının. Eylemlerinize ve tüm durumlara tepkilerinize daha çekingen bir yaklaşım getirin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, günlük kahkaha dozunuzu aldığınızdan emin olun ve kabuğunuzdan biraz daha çıkmaya çalışın. Engellerinizi bırakın ve dünyaya yeni bir bakış açısıyla yeniden adım atın. Duygularınızda ağırbaşlı bir ton olduğunu fark edecek ve kendinizle gurur duyacaksınız. Karamsar olmamaya özen gösterin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün sahip olduklarınızın kıymetini bilmek için harika bir gün. Sevdiklerinize fazladan sarılın ve sizin için ne kadar önemli olduklarını anlamalarını sağlayın. İşler biraz fazla ciddi ve kasvetli olmaya başlarsa, diğerlerini tekdüzelikten çıkarabilecek kişi sizsiniz. Mutlu olacağın çok şey varken üzülmenize gerek yok.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün olumlu tavrınızı sürdürerek olaylara yeni bir pencereden bakmak isteyeceksiniz. Aynı anda birden fazla görevi yerine getirebilecek sorumluluğa sahipsiniz. Çekinmeden cesaretli bir şekilde adım atın ve mutlaka olayları kendi bakış açınızdan değerlendirin.

Son Güncelleme: 04.12.2022 13:55
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