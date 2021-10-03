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Pozitif çocuk yetiştirmenin formülü nedir?

Pozitif çocuk yetiştirebilmek için pozitif disiplin yöntemine başvurmamız gerektiğini belirten Eğitimci Can Uysal, mutlu çocuk yetiştirme konusu hakkında bilgilerini aktardı.

03 Ekim 2021 Pazar 22:36
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Pozitif çocuk yetiştirmenin formülü nedir?
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Yaşamdan zevk alan, kendini oyalayabilen, çevresindeki olaylara ve canlılara duyarlı, arkadaşları ile iyi bir iletişime sahip, empati kurabilen, duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ifade eden, karamsar düşüncelere alternatifler üretip olayları doğru yorumlayan çocuklara pozitif çocuk tanımı yapabiliriz.

Pozitif çocuk yetiştirebilmek için çocuğu sevgi ortamında büyütmek, güvenli hayat ihtiyacını karşılamak ve önemsendiğini gösterebilmek gerekiyor. Çocukların yaşına ve ihtiyaçlarına yönelik desteği sağlamak ise onların mutlu yetişmesinde olmazsa olmaz formüldür. “Pozitif disiplin” yöntemi de kendine güvenen ve mutlu çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyor.

MUTLU ÇOCUK YETİŞTİRMENİN FORMÜLÜ

Pozitif disiplin yöntemi ile yetişen çocuklar yaşamını düzenleyen, organizasyon becerisi gelişmiş, özgüvenli, üreten bir yetişkin olmaya adaydır. Son yıllarda öne çıkan, çocukların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayıp özgüvenlerini artıran ve problem çözme becerilerini geliştiren "pozitif disiplin" yöntemi, mutlu ve neşeli çocuk yetiştirmenin formülü olarak da adlandırılıyor. Çocukların kendine olan inancını artırdığı gibi, yaptıktan işlere karşı isteklerini de çoğaltan yöntemdir.
Uzmanlar, çocuğun gelişiminde olumlu yönlerin güçlendirilmesi gerektiğini, çocukların pozitif model ebeveyn istediğini, çocuklara mutlu olmanın öğretilebileceğini, ceza yerine ödül ve kural koymak gerektiğini söylüyor.

Ebeveynlere pozitif çocuk yetiştirme ile ilgili 9 tavsiye:

1.Çocuğumuza koyduğumuz hedeflerle, çocuğun o hedefe giden yolu bulması arasında bir denge olmalıdır. Ona gerçekçi ve başarabilecekleri hedefler koymalıyız.

2.Çocuğunuzu dinleyin. Ama gerçekten dinleyin! Onu neler heyecanlandırıyor, neler motive ediyor, neler motivasyonunu bozuyor?

3.Çocuğunuzu gözlemleyin. Güçlü yanları neler? Güçlü yanlarını her gün kullanma fırsatı buluyor mu? Bu özelliklerinin farkında olmalarını sağlayın ve nasıl değerlendirebileceklerini öğretin.

4.Deneme yanılma yoluyla öğrenmelerine izin verin. Başarısız oldukları konularda eleştirilmek yerine, neleri yanlış yaptıklarını öğrenmeleri, hatalarından ders almaları çok önemli.

5.Ceza yerine ödül ve kural. İnsan davranışları öğrenme ile gelişir. Ceza, çocuğa ne yapması gerektiğini öğretmez. Ancak kurallar, çocuğu davranışlarının doğal sonuçlarıyla yüzleştirir.

6.Çocuklara ehil oldukları alanda deneyim yaşaması, başarı duygusunu tatması, özgüvenlerinin gelişmesi için fırsat verin ve ortam yaratın.

7.Ona etrafa karşı empatiyle yaklaşmasını ve değişen koşullara ayak uydurabilecek esnekliğe sahip olması gerektiğini öğretin.

8.Ona yeteneği olan alanda destek olabilecek yetişkinlerden, öğretmenlerden oluşan bir çevre kurun.

9.Onları duygularını fark etmek, adını koymak ve onlarla başa çıkabilmek konusunda destekleyin.

Anahtar Kelimeler:
Pozitif çocukçocuk YetiştirebilmekDisiplin
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