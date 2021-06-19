Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Çaldıklarını arkadaşına ve kuyumcuya sattı
Çaldıklarını arkadaşına ve kuyumcuya sattı
Ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi
Ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi
Kadına şiddet bitmiyor
Kadına şiddet bitmiyor

Rahatsız etmeden güzel koku veren 6 ev bitkisi

Evinizin güzel kokmasını istiyor ama oda spreyleri ya da oda koku makineleri konusunda endişe mi ediyorsunuz? Hem maliyetli hem de sağlık yönünden zararlı olan bu yöntemler yerine evde güzel kokan çiçekler bakabilirsiniz.

19 Haziran 2021 Cumartesi 09:19
141 Okunma
Rahatsız etmeden güzel koku veren 6 ev bitkisi

Akciğerlerinizi kimyasala maruz bırakmadan evinizin mis gibi kokmasını istiyorsanız size kokularıyla kalpleri fetheden birkaç iç mekan bitkisi önereceğiz.

İşte kokularıyla buram buram ferahlık veren 6 bitki...

1-Mum Çiçeği (Hoya Kentiana ve Hoya Carnosa) 

'Mum Çiçeği' ya da 'Porselen Çiçeği' olarak da adlandırılan hoyanın hoş ve tatlı bir kokusu vardır. Bazı insanlar çikolata veya vanilya gibi koktuğu için hoya carnosa bazıları da karamel gibi koktuğu için de hoya kentiana tercih eder.

Bakımı zor değildir hatta bitki bakmaya yeni başlayanlar için bile uygundur. Toprağı nemli tuttuğunuzdan ve yaprakların doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun.

2-Sardunya 

Bu bitkiler dokunduğunuzda değişik kokular yayarlar ve onların koku çeşitliliği gerçekten etkileyicidir.

Kokulu sardunyalardan çoğunlukla limon olmak üzere çikolata, gül, zencefil gibi rahiyalar duyabilirsiniz. Büyümek için çok fazla güneş ışığına ve nemli toprağa ihtiyaç duyarlar.

3-Yasemin 

Yıldıza benzer beyaz çiçeklere sahip olmasının yanı sıra bu bitki, özellikle geceleri dikkat çeken hoş bir tatlı kokuya sahiptir. Yasemin, güneş ışığı aldığında daha hızlı büyür.

Bu nedenle yaz aylarında arada bir dışarı çıkarın ve güneye bakan bir pencerenin yanında tutun. Ek olarak toprağını ıslak değil ama nemli tutun.

4-Küba Kekiği 

'Meksika nanesi' olarak da adlandırılan Küba kekiği, ne kekik ne de nanedir. Bu kadifemsi yapraklara sahip bitkiyi aynı zamanda yemek pişirmek için taze veya kurutulmuş olarak da kullanabilirsiniz.

Güneşli bir pencerenin yanında tuttuğunuz Küba kekiğini haftada bir kez sularsanız en iyi şekilde büyür.

5-Gardenya 

Farklı ve en güzel kokulu bitkilerden biri olan gardenya, birçok bahçıvanın kalbinde ayrı bir yere sahiptir. Muhteşem beyaz çiçekleri ve parlak yeşil yaprakları vardır ancak bakımı zordur.

İhtiyaç duydukları birçok koşul arasında orta derecede nem, düşük ortam sıcaklığı ve aydınlık bir ortamda bulunması vardır.

6-Lavanta 

Çok yaygın bir ev bitkisi olmasa da evde lavanta yetiştirmek size birçok fayda sağlayabilir. Mor çiçekleri muhteşem görünür ve evinize verdiği kokuyla sizi rahatlatır.

Lavanta bitkisi, stres azaltma özelliği dolayısıyla aromaterapide de sıklıkla kullanılır. Bu faydası bile su ve ışık ihtiyacını karşılamak için çekeceğiniz zahmete değer!

Anahtar Kelimeler:
Güzel Koku Veren Ev Bitkisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar hangi yaşta ne kadar televizyon seyretmeli?
Çocuklar hangi yaşta ne kadar televizyon seyretmeli?
Piyasadaki güzellik ürünlerinin yarısından fazlasında toksik kimyasallar bulunuyor
Piyasadaki güzellik ürünlerinin yarısından fazlasında toksik kimyasallar bulunuyor
Babalar günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Babalar günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim