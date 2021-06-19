Rahatsız etmeden güzel koku veren 6 ev bitkisi

Akciğerlerinizi kimyasala maruz bırakmadan evinizin mis gibi kokmasını istiyorsanız size kokularıyla kalpleri fetheden birkaç iç mekan bitkisi önereceğiz.

İşte kokularıyla buram buram ferahlık veren 6 bitki...

1-Mum Çiçeği (Hoya Kentiana ve Hoya Carnosa)

'Mum Çiçeği' ya da 'Porselen Çiçeği' olarak da adlandırılan hoyanın hoş ve tatlı bir kokusu vardır. Bazı insanlar çikolata veya vanilya gibi koktuğu için hoya carnosa bazıları da karamel gibi koktuğu için de hoya kentiana tercih eder.

Bakımı zor değildir hatta bitki bakmaya yeni başlayanlar için bile uygundur. Toprağı nemli tuttuğunuzdan ve yaprakların doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun.

2-Sardunya

Bu bitkiler dokunduğunuzda değişik kokular yayarlar ve onların koku çeşitliliği gerçekten etkileyicidir.

Kokulu sardunyalardan çoğunlukla limon olmak üzere çikolata, gül, zencefil gibi rahiyalar duyabilirsiniz. Büyümek için çok fazla güneş ışığına ve nemli toprağa ihtiyaç duyarlar.

3-Yasemin

Yıldıza benzer beyaz çiçeklere sahip olmasının yanı sıra bu bitki, özellikle geceleri dikkat çeken hoş bir tatlı kokuya sahiptir. Yasemin, güneş ışığı aldığında daha hızlı büyür.

Bu nedenle yaz aylarında arada bir dışarı çıkarın ve güneye bakan bir pencerenin yanında tutun. Ek olarak toprağını ıslak değil ama nemli tutun.

4-Küba Kekiği

'Meksika nanesi' olarak da adlandırılan Küba kekiği, ne kekik ne de nanedir. Bu kadifemsi yapraklara sahip bitkiyi aynı zamanda yemek pişirmek için taze veya kurutulmuş olarak da kullanabilirsiniz.

Güneşli bir pencerenin yanında tuttuğunuz Küba kekiğini haftada bir kez sularsanız en iyi şekilde büyür.

5-Gardenya

Farklı ve en güzel kokulu bitkilerden biri olan gardenya, birçok bahçıvanın kalbinde ayrı bir yere sahiptir. Muhteşem beyaz çiçekleri ve parlak yeşil yaprakları vardır ancak bakımı zordur.

İhtiyaç duydukları birçok koşul arasında orta derecede nem, düşük ortam sıcaklığı ve aydınlık bir ortamda bulunması vardır.

6-Lavanta

Çok yaygın bir ev bitkisi olmasa da evde lavanta yetiştirmek size birçok fayda sağlayabilir. Mor çiçekleri muhteşem görünür ve evinize verdiği kokuyla sizi rahatlatır.

Lavanta bitkisi, stres azaltma özelliği dolayısıyla aromaterapide de sıklıkla kullanılır. Bu faydası bile su ve ışık ihtiyacını karşılamak için çekeceğiniz zahmete değer!