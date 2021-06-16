Bazıları güçlü bir kokuya sahipken, diğerleri sadece böceklerin koklayabileceği kimyasal bir bileşiğe sahiptir. Hem dekoratif hem de sağlığımız için faydalı olabilen bu bitkileri evinizde mutlaka bulundurun. İşte sivrisinek ve böcekleri doğal olarak uzaklaştıran 15 bitki...

1. Kasımpatı

Kasımpatı bitkisi sadece güzel çiçeklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda harika bir böcek kovucu görevi görür. Böceklerin sevmediği piretrin adı verilen bir madde üretirler. Bu çiçeği diğer bitkilerin yanına ekebilir veya sivrisinekleri kovmak için çiçeklerini sıcak suya ekleyerek giysilere ve yüzeylere sıkabilirsiniz.

2. Nane

Nane genellikle mutfak amaçlı kullanılır, ancak karıncaların evinize girmesini engelleme konusunda da oldukça başarılıdır. Karınca bulduğunuz her yere biraz nane serpin ve gitmelerini izleyin. Bu bitkinin yaydığı güçlü koku, istenmeyen böcekleri uzaklaştıracaktır. Ayrıca bitkinin kendisi yerine nane esansiyel yağını da kullanabilirsiniz.

3. Lavanta

Lavanta, pire, meyve sineği ve hamamböceğini uzaklaştıran böcek ilacında bulunan linalool adlı bir bileşik içerir. Bir avuç lavanta yaprağı alıp suyla dolu bir sprey şişesine koyabilir ve cildinize veya mobilyalarınıza sıkabilirsiniz.

4. Kedi nanesi

Kediler kedi nanesini sevebilirken sivrisinekler ondan nefret eder. Bu bitki, oldukça etkili kovucu güce sahip nepetalakton salgılar. Kedi nanenizi bahçenizde veya evinizin içinde bırakın ve etkilerine tanık olun.

5. Monarda

Arı Balsamı olarak da bilinen monarda, sinekleri ve arıları cezbeder, ancak köklerinin pestisit olarak da önemli bir rolü vardır. Yeraltı zararlılarını uzak tutabilen timol içerirler.

6. Adaçayı

Adaçayı, sivrisinekleri ve böcekleri uzaklaştırabilen karyofillen adı verilen doğal bir bileşiğe sahiptir. Sıcakken daha iyi aktive olur, böylece bu bitkinin birkaç dalını ateşe atabilir ve böceklerin vedalaşmasını izleyebilirsiniz.

7. Biberiye

İster yemek pişirmek ister dekorasyon için olsun, evinizde bir biberiye bitkisine sahip olmak her zaman iyi bir fikirdir. Sadece bununla kalmayıp sivrisinekleri uzaklaştırma gücüne sahiptir. Bir litre suya bir bardak kuru biberiye ekleyin, kaynatın, soğumaya bırakın ve karışımı bir sprey şişesine koyun. Doğrudan cildinize veya evcil hayvanlarınıza uygulayabilirsiniz.

8. Limon otu

Limon otu sahip olduğu sitronelal bileşik sayesinde güzel bir kokuya sahiptir - ancak böcekler bu aromayı pek sevmez. Kokunun daha güçlü olabilmesi için yapraklarını ezin, ardından sivrisinekleri ve böcekleri kovmak için cildinize sürün.

9. Hodan

Bahçenizde domates veya lahana yetiştiriyorsanız, hodanlar en iyi arkadaşınız olabilir. Zararlı böcekleri ve hayvanları uzaklaştırabilecekleri için onları sebze bitkilerinizin yanına koyabilirsiniz.

10. Fesleğen

Fesleğenin kokusu o kadar güçlüdür ki, hem ağzımızı sulandırabilir hem de böcekleri korkutup kaçırabilir. Yapraklarında 4 adet kovucu bileşen bulunur ve kokunun çıkması için onları ovmanız yeterlidir. Sivrisineklerin evinize girmesini önlemek için pencere kenarlarına biraz fesleğen koyun.

11. Kadife çiçeği

Kasımpatı çiçeği gibi, kadife çiçeği de içlerinde piretrin içerir ve kovucu amaçlarla kullanılabilir. Bir avuç kadife çiçeği ve suyu karıştırıp 2 gün karanlık, serin bir yerde ara sıra sallayarak dinlenmeye bırakın. Daha sonra, süzmek ve içindeki sıvıyı çıkarmak için bir bulaşık bezi kullanın. Sıvıyı bir sprey şişesine koyun ve böcekleri uzaklaştırmak için kullanmaya başlayın.

12. Kekik otu

Birçok kişi yemeklerine eklemek için evde kekik otu yetiştirir. Ancak böcekler bu bitkinin kokusunu sevmez. Böcekleri uzaklaştırmak için bitkinin suyunu çıkarın. Bunun için 4 ila 5 bardak kekik yaprağını ezin. Daha sonra karışımı güneşli bir yerde su dolu bir kaba koyun ve bir gece bekletin. Karışıma sıvı bulaşık sabunu ekleyin, süzün ve suyu bir sprey şişesine koyun.

13. Pelin otu

Köpeğiniz veya kediniz varsa, pelin otu sizin için iyi bir bitkidir. Doğal bir pire kontrolörü olarak bilinir ve bu bitkinin su infüzyonunu tüylü arkadaşlarınıza ve mobilyalarınıza püskürtebilirsiniz. Ancak koku hayvanlara ağır gelebileceğinden fazla kullanmamaya dikkat edin.

14. Solucanotu

Parlak sarı çiçekleriyle bilinen solucanotu, sinek kovucu olmasıyla ünlüdür. Yaprakları cildinize sürtebilir ya da evinizin içine püskürtebilirsiniz. Bu sayede içinden bir aroma çıkar ve sinekleri kovar.

15. Diş ipi çiçeği

Diş ipi çiçekleri genellikle parfümlerde kullanılır, ancak sivrisinek kovucu olarak da tavsiye edilir. Kumarin adı verilen bir bileşimleri vardır. Bu yüzden böcekleri kovmak için bahçenize veya bir vazoya yerleştirebilirsiniz.