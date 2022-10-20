Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?

ABD'deki Rockefeller Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, sivrisinekleri en çok çeken kişilerin derilerinde yüksek düzeyde belirli asitler ürettiğini buldu.

Çalışma yazarı ve nörobiyolog Leslie Vosshall'a göre, sinekleri çeken bu asidi çıkarmak insanların cilt sağlığına zarar verebilir. Ancak, bu keşif kan emici böceklerin uzak tutulması için yeni yöntemlerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir.

Vosshall, “Cildinizde bu asitlerden yüksek düzeyde varsa, piknikte en çok ısırılan siz olacaksınız. Kimin daha çok ısırıldığına dair kan grubu çeşitleri gibi pek çok teori var ama pek çok iddia güçlü kanıtlarla desteklenmiyor” dedi.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Bununla birlikte araştırma, ten kokularını toplamak ön kollarına naylon çorap giymeleri istenen 64 gönüllü ile gerçekleştirildi. Çoraplar, ardından ayrı ayrı kapanlara kondu ve onlarca sivrisinek serbest bırakıldı.

100 KAT FARK VAR

Çalışmanın diğer yazarlarında Maria Elena De Obaldia, "Net bir şekilde kendilerine en çekici gelen kokulara hareket ettiler” dedi. Obaldia, en çekici ten kokusunun en az sivrisineğin geldiği insan kokusundan 100 kat daha fazla sinek topladığını belirtti. Bununla birlikte, deneyde sarı humma, Zika ve dang humması gibi hastalıkları yayan Aedes aegypti sivrisinek kullanıldı.

Bilim insanları, araştırma bulgularının bazı insanların sivrisinekleri kendisine çok daha fazla çektiğini gösterdiğini vurguladı.

Vosshall, “Bazı insanların cildi daha fazla asit üretiyor ve bu durum sivrisineklerin daha fazla gelmesine neden oluyor. Bu asitleri üreten yağlı moleküller cildin doğal nemlendirici tabakasının bir parçası. Deride yaşayan sağlıklı bakteriler bu asitleri tüketir ve insanların cildinin kokusunun oluşmasında önemli bir rol oynar” dedi.

FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Diğer taraftan, Vosshall insan cildinden bu asitleri kaldırmanın deriye zarar vereceğini ama ekibinin sivrisinekleri insanlardan uzak tutmak için farklı yöntemler üzerinde çalıştığını kaydetti.