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Şok eden görüntü: Ameliyatta dans edip şarkı söylüyor!

Dermatolog Dr. Windell Boutte'un ameliyattaki hastanın başında ameliyat aletleri elindeyken şarkı söyleyip, dans etmesi büyük bir tepkiye neden oldu...

12 Haziran 2018 Salı 16:41
Şok eden görüntü: Ameliyatta dans edip şarkı söylüyor!

Dermatolog Dr. Windell Boutte'un ameliyattaki hastanın başında ameliyat aletleri elindeyken şarkı söyleyip, dans etmesi büyük bir tepkiye neden oldu. Dr. Boutte, YouTube'dan paylaşılan ve ardından silinen videolarla ilgili olarak, videoların hastaların talebi üzerine çekildiğini açıkladı. Boutte, bu şekilde hastaların fiziksel dönüşümlerini kutladıklarını söyledi.

ABD’nin Atlanta şehrinde bir dermatologun ameliyat sırasında dans ederken ve şarkı söylerkenki görüntüleri başını belaya soktu.

CNN International'da yer alan habere göre; Dermatolog Dr. Windell Boutte'un ameliyattaki hastanın başında ameliyat aletleri elindeyken şarkı söyleyip, dans etmesi büyük bir tepkiye neden oldu. Dr. Boutte, YouTube'dan paylaşılan ve ardından silinen videolarla ilgili olarak, videoların hastaların talebi üzerine çekildiğini açıkladı. Boutte, bu şekilde hastaların fiziksel dönüşümlerini kutladıklarını söyledi.

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Ayrıca dansa asistan doktorların da katılması tepki çeken noktalar arasındaydı... 

Dr. Windell Boutte suçlamalar üzerine bir TV kanalına çıkarak, açıklama yaptı. Boutte, görüntülerin hastaların talebi üzerine çekildiğini söyledi. 

Açıklamadan bir gün sonra Georgia Kompozit Tıbbi Kurulu, yedi hastanın tedavisiyle ilgili yanlış uygulama iddialarını gerekçe göstererek, Boutte'nin ruhsatını askıya aldı.

Kurul, kararında tıbbın devam ettirilmesinin halk sağlığı, güvenliği ve refahı için bir tehdit oluşturması ve zorunlu olarak acil eylemi gerektirdiğini belirtti.

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