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Söz yüzüğüne dair merak ettikleriniz
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Söz yüzüğüne dair merak ettikleriniz

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İşte söz yüzüğüne dair merak edilen soruların cevapları…

29 Aralık 2017 Cuma 17:26
Söz yüzüğüne dair merak ettikleriniz
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Bir ömür boyu hayatını birleştirmek istediğin kişi ile ilk adımı atmaktır söz vermek. Sözler verilir evliliğe doğru yürümeye başlanır ya hani bir nişana ihtiyaç vardır o anda. verilen sözlerin her an hatırlanması için, her bakıldığında yüzün gülümsemesi  içindir o işaret. Ve o işaret söz yüzüğüdür. Birbirine edilen yeminin verilen sözün işaretidir...   

Söz yüzüğü nasıl olur?

Alyansa göre daha ince ve zarif yüzükler söz yüzüğü olarak seçilir.

Söz yüzüğü altın mı olur?

Böyle bir kural yoktur.  Söz yüzüğü, o yüzüğü takacakların beğenisine ve isteğine göre altın, gümüş ya da bronz olabilir.

Söz yüzüğü ne zaman takılır?

Söz yüzüğü bir çift hayatını birleştirme kararı aldığında takılır. Çiftler kendi aralarında yüzük takabilecekleri gibi, “kız isteme” töreninin gerçekleştiği akşam bir aile büyüğü tarafından da takılabilir. 

Söz yüzüğünü kim alır?

Geleneklere göre söz yüzüğünü erkek tarafı alır.

Söz yüzüğü hangi ele ve parmağa takılır?

Geleneksel olarak nişan yüzüğü gibi söz yüzüğü de sağ ele, yüzük parmağına takılır.

Söz yüzüğünün içine ne yazılır?

Yüzüğün takıldığı tarih ve bu yüzüğü takacak çiftin istediği bir çift söz yazılır. 

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