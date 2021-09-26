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Sultanlara layık lezzetiyle Ballı Mahmudiye tarifi

Osmanlı saray mutfağına ilginiz varsa tatlı lezzetlerin tuzlularla birlikte kullanıldığı tariflere aşina olmalısınız. Oldukça zengin ve ihtişamlı sofraların kurulduğu saray mutfağına II. Mahmut döneminde kazandırılmış bir yemek olan Ballı Mahmudiye de böyle bir tarif. "Bu nasıl bir lezzettir ki, adını koca sultandan almış?" diye merak ediyorsanız gelin, tarife birlikte bakalım.

26 Eylül 2021 Pazar 23:11
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Sultanlara layık lezzetiyle Ballı Mahmudiye tarifi
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Lezzeti sultandan tescilli olan Ballı Mahmudiye, farklı tatları başarıyla bir araya getirerek deneyenleri mest ediyor. "Beyaz et ve kuru meyve ikilisi ana yemekte nasıl bir araya gelebilir?" diye şüphe edenleriniz olabilir. Ancak konu farklı lezzetlerse, denemeden asla karar vermeyin deriz. Bu tarihi yemeği sofranıza eklemek isterseniz, tek yapmanız gereken evdeki malzemeleri kontrol etmek. Eksiğiniz yoksa hemen başlayabilirsiniz.

BALLI MAHMUDİYE

MALZEMELER

1 kg kemiksiz tavuk but (Arzuya göre 500 gram göğüs, 500 gram but eti olacak şekilde de yapabilirsiniz.)

1 baş soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı çiğ badem (Kabukları soyulmuş)

1 çay bardağı kuru üzüm

10 adet kuru kayısı

1 adet çubuk tarçın

Yarım limon suyu

Yarım litre (2.5 su bardağı) tavuk suyu

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı tereyağı

Çeyrek demet dereotu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tavukları haşladıktan sonra çok küçük olmayan küpler halinde doğrayın.

Küp küp doğranmış soğanlarla birlikte kızdırdığınız sıvı yağda renkleri değişinceye kadar kavurun.

Kabukları soyulmuş çiğ bademleri de ekleyerek kavurmaya devam edin.

Kuru üzümleri ve ince doğradığınız kayısıları da ekleyerek kavurma işlemini sürdürün. Tüm malzemelerin kokuları çıkmaya başladığında aradığınız kıvama ulaştığınızı anlayabilirsiniz.

Limon suyu, çubuk tarçın ve diğer baharatlarla da lezzetlendirdikten sonra tavuk suyunu ekleyerek kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin.

Pişme süresinin sonunda yemeğin suyunun daha da tatlanması için tereyağı ile balı ekleyin ve güzelce karıştırın.

Püf Noktası: Bal ve tereyağının ocağı kapattıktan sonra eklenmesi tarifin püf noktalarından biri. Daha önce eklemeyin.

Son dokunuş olarak yıkayıp temizlediğiniz çeyrek demet dereotunu ince ince kıyarak yemeğinizin üzerine ekleyin ve sıcak olarak servis edin.

Servis Önerisi: Zengin lezzetli ve etli bir yemek olan Ballı Mahmudiye'nin pilavlarla harika bir uyumu var. Yemeğinizi daha da zenginleştirmek istiyorsanız Ballı Mahmudiye'yi taze pişirdiğiniz tereyağlı bir pirinç pilavının üzerinde ya da yanında servis edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 27.09.2021 00:04
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı Saray MutfağıBallı MahmudiyeTavuk
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