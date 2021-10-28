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Uğursuzluk getirdiği inancı nereden geliyor?

Batıl inançların Türk toplumunda önemli bir yeri vardır. Geceleri tırnak kesmemek, kara kedi görüldüğünde uğursuzluk getirmemesi için saçın çekilmesi, bıçağın elden ele verilirken tükürülmesi, ilk defa gelinen bir yere sağ ayakla girilmesi... Kültürel değişikliklere bağlı olarak daha pek çok batıl inanç sayılabilir. Peki bu batıl inançlardan popüler olan kara kedi ve uğursuzluk ilişkilendirilmesi nasıl yapıldı?

28 Ekim 2021 Perşembe 18:09
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Uğursuzluk getirdiği inancı nereden geliyor?
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Eski Mısır’da kara kediler bugünkü inancın aksine kutsal olarak kabul ediliyordu. Hatta toplum dişi kara kedilerin Tanrıça olduğuna inanıyordu. Bu nedenle kara kedilere zarar gelmemesi için bir sürü kanun dahi çıkartıldı. O dönemlerde diğer medeniyetlerde de durum aynıydı. Bazı yörelerde insanın önünden kara kedinin geçmesinin şans getireceği düşünülüyordu. Zamanla birlikte bu kutsallık durumu değişmeye başladı. Kara kedilerin uğursuzluk getirdiğine yönelik söylemler aslında Hristiyanlığın yükseldiği dönemlerde popüler oldu.

NEFRET SÖYLEMİ OLUŞTU

Hristiyanlığın yükselmesiyle beraber önceki kültürlere yönelik olarak kutsal olarak kabul edilen metaforlar şeytani anlamlar taşımaya başladı. Kara kedilerin geceleri şeytana dönüştüğüne dair inançların kilise tarafından Avrupa’ya yayılması insanların bu hayvana olan nefretini arttırdı. Evinde kara kedi besleyen binlerce kadın, cadı ya da büyücü olduğu gerekçesiyle kedileriyle beraber yakılarak öldürüldü. Şiddetini azaltmış olsa da kara kedilerin uğursuzluk getirdiğine ilişkin inanış kimi kişiler tarafından hâlâ yaygın olarak kabul ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Kara Kedi
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