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Umuda Yolculuk Karavanı Sosyal Riskleri Önleme Derneği'nden Dursun Oğuz'a Ziyaret

15 Nisan 2022 Cuma 09:57
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Umuda Yolculuk Karavanı Sosyal Riskleri Önleme Derneği'nden Dursun Oğuz'a Ziyaret

Umuda Yolculuk Karavanı Sosyal Riskleri Önleme Derneği Baskanı Hasan Kurumanastırlı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'a ziyaret gerceklestirdi.

Ziyarette dernegin kuruluş amacı ve projeleri hakkında bilgiler aktaran Hasan Kurumanastırlı, Bakan Oğuz'a derneğe desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Kurumanastırlının sosyal medaydaki açıklaması şu sekilde.

"Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanımız Sn. Dursun Oğuz Beyi Umuda Yolculuk Karavanı Sosyal Riskleri Önleme Derneği adına ziyaret edip Derneğimizin sosyal sorumluluk projeleri hakında bilgi verdim.

Projelerimize vereceği destekten dolayı başta KKTC gençliği ve Derneğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Haber: Jozef Yusuf Darbukacı

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