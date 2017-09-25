Uzmanlar: "Uyku ve düzenli cinsel ilişki paradan daha güçlü"

İngiltere'de Oxford Economics üyeleri tarafından yapılan bir araştırmada, insanların 'gerçek zenginliğe' parayla değil, düzenli uyku ve iyi bir cinsel hayatla ulaşabileceğinu ortaya koydu.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, araştırmacılar gelirinin birden 4 kat artan bir insanla düzenli uyku ve cinsel hayata sahip olan insanın aynı mutluluk oranına sahip olmadığını, uyku ve düzenli seksin daha çok mutlu ettiğini belirledi.

Uykusuzluğun çok sık görülen ve ciddi ekonomik kayıplara sebebiyet veren bir rahatsızlık olduğunu kaydeden uzmanlar, "Uykusuzluk, uykuya dalmada zorluk, uykunun bölünmesi ve tekrar uyuyamama veya istenilenden önce uyanma durumudur. Uykunun aşırı endişe ve çökkün duygu durumu gibi birçok iç faktörlerden etkilenebileceğini vurgulayarak, dış faktörler olarak ise; geçici stresler, hastalık, kaza, evlenme, boşanma, eğitim, meslek edinme, gelir seviyesinde azalma, işsiz kalma, aşırı gürültü, yüksek veya düşük ısılar, rahatsız yatak, yüksek rakım, jet lag, ilaç bırakma, alışık olunmayan şartlarda uyuma gibi faktörlerin en sık görülen sebepler olduğunu kaydetti.