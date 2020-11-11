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YDÜ’DE “KIBRIS TÜRK KARAGÖZ SURETLERİ SERGİSİ” AÇILDI

Cumhuriyet Bayramı Onuruna Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen, Türk gölge oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ’un “Kıbrıs Türk Karagöz Suretleri Sergisi” açıldı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 16:23
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YDÜ’DE “KIBRIS TÜRK KARAGÖZ SURETLERİ SERGİSİ” AÇILDI

Cumhuriyet Bayramı Onuruna Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen, Türk gölge oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ’un “Kıbrıs Türk Karagöz Suretleri Sergisi” açıldı.

YDÜ’den yapılan yazılı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in hocası, Kıbrıs Türk Gölge Oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ’un en eski ve özgün eserlerinden oluşan “Kıbrıs Türk Karagöz Suretleri Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda açıldı.

Türk gölge oyununun tarihten bugüne olan serüveninin gözler önüne serildiği sergide, Kıbrıs’ın en eski Karagöz ustaları tarafından hazırlanmış 120’nin üzerinde orijinal suret sergileniyor.

Yüz yıllık eserlerin de sergilendiği suretler arasında Karagöz, Hacivat, Sünbül Hanım, Zenne, Cadı, Çıplak, Keloğlan, Deli, Hımhım, Arnavut, Canavar, Rum, Yahudi bulunuyor.

Sergi, 27 Kasım Cuma gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Açıklamaya göre, “Kıbrıs Türk Karagöz Suretleri Sergisi”nde sergilenecek olan suretler arasında çok özel bir suret de yer alıyor.

Serginin en özel parçalarından olan bu suret, Hanım Kız (Sünbül Hanım) sureti. Yüz yıl önce Kıbrıslı bir Karagöz ustası tarafından deriden yapılan Sünbül Hanım suretinde diğer suretlerin aksine, tepesinde ve alnında ay yıldız yer alıyor.

Mehmet Ertuğ bu durumu Kıbrıslı Türklerin İngiliz idaresinde yaşadığı yıllarda ay yıldıza duyduğu özlemin bir yansıması olarak değerlendiriyor.

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