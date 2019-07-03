Yılın ikinci güneş tutulması gerçekleşti

2019 yılının heyecanla beklenen doğa olaylarından olan tam güneş tutulması gerçekleşti. Yüz binlerce kişi tutulmayı izlemek için Güney Amerika ülkelerine akın etti. Tutulma esnasında çıkan kehribar rengi nedeniyle “Kehribar Gökyüzü” olarak nitelendirelen olay Şili ve Arjantin’den izlendi.

50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulmasının yüzde yüz görüldüğü Şili’de tutulma yoğun katılımla izlendi.

Türkiye saatiyle 17.23’de Güney Amerika ülkesi Şili’de başlayan ve 50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulması vatandaşla özel gözlükler ve teleskoplar kullandı. Tutulma esnasında çıkan kehribar rengi nedeniyle “Kehribar Gökyüzü” olarak nitelendirelen olay Güney Amerika'dan izlendi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tutulmayı canlı olarak yayınladı.

Tam tutulmayı izlemek için 300 bin kişi, Şili’nin 200 bin kişilik şehri La Serena’ya akın etti. Güneş tutulması yaklaşık 2,5 dakika sürdü.

Paranal'daki Avrupa Güney Gözlemevi'nde çalışan gökbilimci Elyar Sedaghati, “Son 50 yılda, gözlemevleri sadece iki tutulmayı kayıt altına alabildi. Bu yüzden bu durum bizim için gerçekten çok özel. Nihayet oyuncaklarımızı gündüz kullanabileceğiz” dedi. Şilili gökbilimci Mara Teresa Ruiz de, “Tüm ihtişamıyla Samanyolu'nu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Yılın ilk Güneş tutulması 6 Ocak’ta parçalı tutulma olarak yaşanmıştı.