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Yırtıcı kuşların soyu tükeniyor: Yüzde 30’u tehdit altında

Bilim insanları çevre için büyük öneme sahip olan yırtıcı kuşlarla ilgili endişe veren bir açıklama yaptı. Aralarında kel kartal, kapüşonlu akbaba gibi birçok kuşun bulunduğu onlarca türün yüzde 30'unun tehlike altında olduğu görüldü. Araştırmacılar, bu kuşların soyunun tükenmesinin çevre için yıkıcı etkileri olacağı konusunda uyardı.

31 Ağustos 2021 Salı 17:16
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Yırtıcı kuşların soyu tükeniyor: Yüzde 30’u tehdit altında

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ve BirdLife International'dan elde edilen yeni bir çalışmada, dünya çapında 557 yırtıcı kuş türünün yüzde 30'unun savunmasız veya nesli tükenmekte olduğunu ortaya koydu. 

Bununla birlikte araştırmacılar, Filipin kartalı, kapüşonlu akbaba ve Annobon scops baykuşu da dahil olmak üzere on sekiz türün kritik tehlike altında olduğunu belirtti.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden bir kuş bilimcisi olan Gerardo Ceballos "Belirli bölgelerdeki belirli kuş türlerinin soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu durum onların bulundukları ekosistemlerde en iyi yırtıcı hayvanlar olarak kritik rol oynayamayacakları anlamına geliyor" dedi.

SADECE 100 ÇİFT KALDI

Diğer taraftan Ceballos, altın kartalın Meksika'nın ulusal kuşu olduğunu, ancak Meksika'da az sayıda kaldığını belirtti. 2016'da yapılan nüfus sayımına göre ülkede sadece 100 çift hayvan kaldı.

NÜFUSLARI YÜZDE 54 AZALDI

Çalışmada ayrıca şahin, kartal ve akbaba da dahil olmak üzere tehdit altındaki yırtıcı kuşların nüfusunun yüzde 54 azaldığı belirtildi. Aynı zamanda baykuşlar gibi gece yırtıcılarının da nüfusunda yüzde 47 azalma olduğu görüldü.

NEDENİ HABİTAT KAYBI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

ABD'de yer alan Smithsonian Göçmen Kuş Merkezi'nden bilim insanı olan Evan Buechley,  küresel olarak bu kuşlara yönelik en büyük tehditlerin habitat kaybı, iklim değişikliği ve toksik maddeler olduğunu söyledi.

Öte yandan, Doğu Asya'da, birçok yırtıcı tür uzun mesafeli göçmenlerden oluşuyor. Kuzey Çin, Moğolistan veya Rusya'da üreyen bu hayvanlar  yazları Güneydoğu Asya veya Hindistan'da geçirmek için Çin'in Doğu kıyılarına göç ediyorlar.

GÖÇ EDEN KUŞLARIN TÜR VE SAYISI ARTTI

Konuya ilişkin açıklama yapan Çin'deki Sun Yat-Sen Üniversite'sinden çevrebilimci Yang Liu, "Kıyılardaki belirli bölgeler göçün zirvesinde 30-40 türe ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Biological Conservation (Biyolojik Koruma) dergisinde 2018 yılında yapılan farklı bir araştırma, dünya çapındaki tüm yırtıcı kuş türlerinin yüzde 52'sinin popülasyonda azaldığını bulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yırtıcı Kuşlar
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