Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

Youtube çocuk videolarındaki hedefli reklamları kaldırıyor

Youtube, 18 yaşın altındaki çocukların kişisel verilerini kullanarak videolar öncesi gösterdiği reklamları platformundan kaldırma kararı aldı. Youtube'un gelirinin yüzde 10'unun söz konusu reklamlardan oluştuğu ifade ediliyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:21
Youtube çocuk videolarındaki hedefli reklamları kaldırıyor

Dünyaca ünlü video platformu Youtube çocuklara yönelik videolarda artık hedefli reklam gösterimi yapmayacak.

Youtube'un yılda çocuklara yönelik videolardan önce gösterilen reklamlardan 50 milyon dolar kazandığı hesaplanıyor. Youtube'un gelirlerinin yüzde 10'u çocuklara yönelik videolardan önce çıkan reklamlardan oluşuyor. Çocukların kişisel bilgileri ve video tercihleri üzerinden oyuncak, boyama kitabı, kırtasiye gibi reklamlar videolar öncesi hedefli bir şekilde gösteriliyordu.

Bloomberg'de yer alan habere göre ABD hükümetinin dijital medya devlerine baskıyı artırması ve Federal Ticaret Komisyonu'nun art arda soruşturmalar açması Youtube'u platformunda yeni değişiklikler yapmaya itiyor.

800 BİN VİDEOYU SİLDİ

ABD'de Çocuk Verilerinin Korunması Kanunu uyarınca çocuklar ticari olarak sömürüden uzak tutulmalı. Youtube'un bu hususta ceza almaktan korktuğu için hedefli reklamları göstermeme kararı aldığı konuşuluyor.

Youtube bu sene içinde 800 bin videoyu çocukların izlemesi sakıncalı olduğu gerekçesiyle platformundan sildi.

Çinli TikTok geçen sene 13 yaşının altındaki izleyicilerin kişisel bilgilerini topladığı gerekçesiyle ABD'de 5.7 milyar dolar cezaya çarptılırılmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
YouTube
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 ayda 2 kez doğum yaptı!
3 ayda 2 kez doğum yaptı!
Çoklu görev becerisinde kadın-erkek farkı yok
Çoklu görev becerisinde kadın-erkek farkı yok
Spor severler en güzel Rus'u seçti
Spor severler en güzel Rus'u seçti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim