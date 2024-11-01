Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Amcaoğlu, “Meclis Başkanı seçildi mi size göre” sorususuna “Bana göre diye bir şey yok. Mevzuata göre var” dedi.

Amcaoğlu, “ Meclis açılmazsa egemen devletten, kendi hür iradesi ile yaşayan devletten söz edemeyiz. Eğer egemen devlet isek, milletvekili isek görevimizi eksiksiz yerine getirmek zorundayız” diye konuştu.

Muhalefeti göz ardı ederek ilerlemek görüşüne sıcak bakmadığını belirten Amcaoğlu, “ Meclis seçimleri iç tüzüğe göre yapılır. Seçimler seçim ve halkoylaması yasasına göre seçilir. Meclis iç tüzüğe göre seçimleri meclis başkanı ve divan üyeleri tarafından imzalanır. Yargı yolu da açık değildir. Yargı, kuvvetler ayrılığı gereğ yasamanın hür iradesine müdahale etmiyor. Buradaki esas, meclis başkanlık divanını oluşturarak, 2025 bütçe görüşmeleri sağlamak zorundayız” diye konuştu