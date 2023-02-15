Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, taziye defterinde şunları kaleme aldı:

“Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçesi olan ve 10 ili etkileyen iki ayrı deprem felaketi, Türk milletinde ve Kıbrıs Türk halkında derin bir üzüntüye neden olmuştur.

Meydana gelen depremlerde Anadolu halkı ile Kıbrıs Türk halkı da etkilenmiş ve kayıplar vermiştir.

Yaşanılan acı, ortak acımızdır.

Bu nedenle, Türkiye ile her zaman dayanışma içerisinde olan Kıbrıs Türk Halkı, bu zor günlerde kardeşlerinin yanındadır, yanında olmaya devam edecektir.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle acınızı yürekten paylaşıyor, şahsım ve Bakanlığım adına başsağlığı ve sabır dileklerimi iletiyorum.”