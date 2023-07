“Zorunlu Açıklama” başlığıyla yazılı bir basın açıklamasında bulunan plastik ithalatı yapan 13 firma

tek kullanımlık plastik ürünlerin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için 11 Temmuz 2023 tarihi itibariyle; plastik çatal, kaşık, bıçak, tabak, bardak, fast-food yemek paketleri, karıştırma çubukları ve pipetler gibi tek kullanımlık ürünlerin piyasaya ücretli veya ücretsiz olarak temin edilmesinin yasaklandığını anımsattı. Açıklamada yürürlüğe giren bu tüzük ile plastik ambalaj paket ürünlerinin satışını yasal yaptırımdan dolayı durdurmak zorunda kaldıklarına değinen firmaların açıklaması şu şekilde devam etti:

“Aşağıda isimi olan şirketlerin, hepsi yasa dışı hareket etmeyeceği gibi bu tüzüğün süresinin uzatılması ve Avrupa Birliği’nin içerisinde yasak statüsü olmayan ürünlerin bizde yasak kapsamından çıkarılmasının yanında, adada yer alan tedarikçi firmalarla görüş alışverişinde bulunulması ve çözüm üretilmesi konusunda, yetkililer ile iletişim içerisinde olmuş ve olmaya devam etmek istemektedir.”

4 maddelik öneri

Firmalar bu doğrultuda 4 maddelik öneri sundu. Önerilerin ilkinde yürürlükteki mevcut yasanın, süresinin en az 2 yıl uzatılması talep edildi. Tedarikçi firmaların elinde var olan stoklarının satışının durdurulmasının iş küçülmesi hatta iş kapatmaya sebep vermemesi için serbest bırakılmasını istedi. Bunun dışında, AB’de yasak kapsamı dışında bırakılan ürünlerin bizde de yasak kapsamı dışına alınması gerektiği kaydedildi. Bununla beraber hangi ürünlerin yasak, hangilerin yasak olmayacağının netleşmesi istedi. Son olarak da ürünlerin tam listesinin paylaşılması, yasaklanan ve yerine alternatif ürünlerin alt yapısı konusunda iletişim kanallarının açık olması talep edildi.

İstişare toplantıları yapılsın

Basın açıklamasına imza koyan 13 firma, kullanıcı firmaların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda tedarik ettiğimiz ambalaj ve paketleme ürünlerinin kullanıcıları olan restoran, cafe, fırınlar, pastaneler, sahil işletmeleri, oteller, yemek şirketleri , büfeler, çerez kuru meyve paketleyicileri gibi işletmelerin de olacağı istişare toplantılarının başlatılması gerekliliğini ortaya koyarak, “bu konuda kamuoyu ve değerli müşterilerimizden anlayış ve destek rica ederiz” denildi.



Ortak bildiriye katkı koyan firmalar:

Alva Ticaret, Erdener Beşerler Ticaret Limited, Mist Trading, İstanbul Temizlik, Konil- Sons Trading, Sunev Ltd., Kuzey Rüzgarı Ltd, N.E.R. Trading, Packsel Ltd, Şenal Plastik Ltd , Erol Şah Ticaret, Adapak Ambalaj, Beyrut Yıldızı